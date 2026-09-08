Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (8), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. Ainda no início da primeira etapa, Luciano perdeu dois gols que incomodaram a torcida Tricolor.

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Aos 16 minutos da primeira etapa, São Paulo aproveita vacilo da defesa do Boca e fica com a bola no ataque. Iago cruza e Luciano, sozinho na marca do pênalti, cabeceia para boa defesa de Montero.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

Luciano acabou de errar o gol, isso não pode acontecer jamais, ainda mais contra um time chamado Boca Júnior. — n e o (@NeoRibeiro3) September 9, 2026

olha o gol que o luciano me perde — ryanzoca (@ryang_spfc) September 9, 2026

Luciano ja perdeu dois gols. — Vini Tokue 🇾🇪 (@vinitokue) September 9, 2026

Luciano não pode perder esse gol — Agnere (@Agnere010) September 9, 2026

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Jogo marca a ida das quartas de final da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X SÃO PAULO

COPA SUL-AMERICANA - IDA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)

🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHL)

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