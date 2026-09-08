Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'
Equipes se enfrentam na Bombonera
Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (8), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. Ainda no início da primeira etapa, Luciano perdeu dois gols que incomodaram a torcida Tricolor.
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Aos 16 minutos da primeira etapa, São Paulo aproveita vacilo da defesa do Boca e fica com a bola no ataque. Iago cruza e Luciano, sozinho na marca do pênalti, cabeceia para boa defesa de Montero.
Veja o lance:
September 9, 2026
Veja a repercussão:
Luciano acabou de errar o gol, isso não pode acontecer jamais, ainda mais contra um time chamado Boca Júnior.— n e o (@NeoRibeiro3) September 9, 2026
Inacreditável o gol que o Luciano perdeu! #BOCxSAO #SulamericanaNoSBT #SulamericanaNaESPN 🇾🇪🔴⚪️⚫️— André Senna 🇧🇷🏁 (@andrepsf1) September 9, 2026
olha o gol que o luciano me perde— ryanzoca (@ryang_spfc) September 9, 2026
Luciano ja perdeu dois gols.— Vini Tokue 🇾🇪 (@vinitokue) September 9, 2026
Luciano não pode perder esse gol— Agnere (@Agnere010) September 9, 2026
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✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X SÃO PAULO
COPA SUL-AMERICANA - IDA - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)
🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)
🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHL)
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