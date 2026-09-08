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Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Equipes se enfrentam na Bombonera

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 22:02
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana
Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Boca Juniors e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (8), na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. Ainda no início da primeira etapa, Luciano perdeu dois gols que incomodaram a torcida Tricolor.

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Aos 16 minutos da primeira etapa, São Paulo aproveita vacilo da defesa do Boca e fica com a bola no ataque. Iago cruza e Luciano, sozinho na marca do pênalti, cabeceia para boa defesa de Montero.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

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Jogo marca a ida das quartas de final da Sul-Americana
Jogo marca a ida das quartas de final da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X SÃO PAULO
COPA SUL-AMERICANA - IDA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Bombonera, Buenos Aires (ARG)
📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)
🚩 Assistentes: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)
🖥️ VAR: Fernando Vejar (CHL)

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