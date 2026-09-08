Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a ser alvo de críticas de torcedores nas redes sociais nesta terça-feira (8). A dirigente esteve na Academia de Futebol para conversar com Abel Ferreira e os jogadores após o empate sem gols com o Botafogo, resultado que fez o Verdão perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo.

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A expectativa de parte da torcida era de que a visita representasse uma cobrança mais firme diante do momento vivido pela equipe. No entanto, uma publicação sobre a presença de Leila no centro de treinamento provocou reações negativas entre palmeirenses.

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O que também chamou a atenção dos torcedores foi a roupa utilizada pela presidente no encontro. Leila apareceu vestida de preto e vermelho, cores tradicionalmente associadas ao Flamengo, justamente no momento em que o clube carioca assumiu a liderança do Brasileirão.

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Veja a repercussão:

E ainda foi com as cores de quem nos roubou a liderança 🤦 — Chiqueiro Verde (@ChiqueiroVerdee) September 8, 2026

Isso é IA, ou foi de vermelho e preto mesmo? — DOUGLAS A OLIVEIRA (@doug_mengo) September 8, 2026

enquanto o torcedor sofre e cobra? aonde a torcida cobra? isso é apenas em rede social. no estádios aplaudem e cantam nomes. enquanto esses murmurinhos da nossa torcida ficar em rede social, nada vai acontecer mesmo — ؘ (@nowherenoboddy) September 8, 2026

Que coisa bizarra.



Isso é tudo, menos futebol. — Luiz Augusto ˢᵉᵖ (@guugaluiiz) September 8, 2026

E sério que ela foi de vermelho e preto mesmo isso e IA não e possível — Nem🇦🇱ᕦ😎ᕤ (@PitangaAlberto) September 8, 2026

Flamengo ultrapassa o Palmeiras na liderança

A repercussão aconteceu justamente após o Palmeiras deixar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão empatou por 0 a 0 com o Botafogo, no Engenhão, e chegou aos 53 pontos. O resultado abriu espaço para o Flamengo, que venceu o Remo por 1 a 0 no Mangueirão. Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e assumiu a primeira colocação da competição.

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Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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