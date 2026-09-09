Erro de arbitragem em São Paulo x Boca Juniors repercute

Na última terça-feira (8), o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors, na Bombonera, por 1 a 0, em duelo válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana. A expulsão equivocada de Domingos Duarte na segunda etapa foi o momento mais polêmico da partida. Posteriormente, o VAR recomendou a revisão, e o árbitro retornou da decisão.

A escolha inicial de Piero Maza provocou grande repercussão entre torcedores e internautas são-paulinos, que reprovaram o cartão dado no primeiro momento.

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Torcedores reprovam decisão precipitada de Piero Maza

Como foi São Paulo x Boca Juniors

Texto de Izabella Giannola

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal oportunidade da equipe surgiu quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a levar mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote. Do lado tricolor, a melhor chance apareceu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas chances desperdiçadas pelo time brasileiro.

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Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube reagir no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem. O Boca, por sua vez, passou a explorar os espaços e recuperava bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho, e o argentino ficou caído no gramado.

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O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após analisar as imagens, identificou que Domingos Duarte tocou primeiro na bola e que Paredes acabou atingindo o marcador com o chute. Assim, o cartão vermelho foi retirado, e o defensor permaneceu em campo. Em uma partida intensa até o final, o Tricolor saiu derrotado e terá de decidir a vaga no Morumbi.

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