Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Platense, nesta terça-feira (8), no Maracanã, teve uma cena curiosa após o apito final. Ao autografar a camisa de um torcedor, Thiago Silva apareceu vestindo um uniforme com o número 0, situação que chamou a atenção nas redes sociais.

➡️Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

A explicação, porém, é simples. O zagueiro havia trocado a camisa utilizada durante a partida com um jogador do Platense. Como precisava conceder entrevista após o confronto, Thiago Silva utilizou o uniforme que estava disponível naquele momento — justamente uma camisa com o número 0.

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A situação rapidamente chamou a atenção dos torcedores, principalmente pelo fato de o defensor normalmente utilizar a camisa 3 do Fluminense.

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Fluminense abre vantagem na Libertadores

Dentro de campo, o Fluminense teve uma atuação consistente e construiu uma vantagem importante no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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Com o Maracanã lotado, o Tricolor começou pressionando o Platense e encontrou o caminho do gol aos 20 minutos do primeiro tempo. Após uma roubada de bola de Ganso, Hulk acionou Nonato, que saiu cara a cara com o goleiro e abriu o placar.

Nove minutos depois, Hulk apareceu novamente. Após uma boa troca de passes, Ganso encontrou o atacante, que ajeitou o corpo e finalizou de canhota para marcar o segundo gol do Fluminense.

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➡️Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcam

Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a pressionar nos primeiros minutos, mas teve dificuldades para criar novas oportunidades claras. O Platense passou a ocupar mais o campo ofensivo principalmente após a saída de Ganso. Aos 12 minutos, Togni recebeu em profundidade e cruzou para Retamar, que teve uma boa oportunidade para diminuir, mas foi travado por Millán.

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A equipe argentina continuou buscando o gol e chegou a assustar em cobrança de escanteio. Aos 30 minutos, Vazquez subiu sozinho, mas cabeceou por cima da meta defendida pelo Fluminense. Apesar da pressão nos minutos finais, o Tricolor conseguiu administrar a vantagem e terminou a partida sem sofrer gols.

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Com a vitória por 2 a 0, o Fluminense poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta para avançar às semifinais da Libertadores. A segunda partida contra o Platense será disputada na próxima terça-feira (15), no estádio Vicente López, na Argentina. Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU.

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