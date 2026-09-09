Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes
Treinador anuncia grupo para amistosos com Austrália e Índia
O técnico Carlo Ancelotti faz neste momento a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O início da nova trajetória será com dois amistosos diante da Austrália, em 25 e 29 de setembro, e um com a Índia, em 3 de outubro. Os três jogos serão nas casas dos adversários.
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Nas poucas entrevistas que concedeu após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, Ancelotti declarou que quer rejuvenescer a equipe. E elogiou a quantidade de talentos à disposição, dando a entender que faria uma convocação com muitas caras novas para a Seleção nesta primeira lista.
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O técnico, porém, também deixou claro que deseja manter a base que construiu desde que assumiu a Seleção, em maio do ano passado.
Os amistosos do Brasil com Austrália e Índia marcam o início da trajetória da Seleção para a Copa do Mundo de 2030, mas, até lá, o técnico Carlo Ancelotti tem outros objetivos a cumprir. Um deles é buscar o título da Copa América, que acontecerá em 2028. O outro é encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar. O torneio classificatório deve começar no segundo semestre do próximo ano, mas ainda não tem formato definido.
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