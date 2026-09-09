Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

Treinador anuncia grupo para amistosos com Austrália e Índia

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:07
Favorite o Lance! no Google

O técnico Carlo Ancelotti faz neste momento a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O início da nova trajetória será com dois amistosos diante da Austrália, em 25 e 29 de setembro, e um com a Índia, em 3 de outubro. Os três jogos serão nas casas dos adversários.

*OS CONVOCADOS SERÃO ATUALIZADOS EM TEMPO REAL ABAIXO

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas poucas entrevistas que concedeu após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, Ancelotti declarou que quer rejuvenescer a equipe. E elogiou a quantidade de talentos à disposição, dando a entender que faria uma convocação com muitas caras novas para a Seleção nesta primeira lista.

continua após a publicidade
Carlo Ancelotti durante o anúncio dos convocados para a Copa do Mundo
Depois da Copa, Ancelotti faz convocação para início de novo ciclo na Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

O técnico, porém, também deixou claro que deseja manter a base que construiu desde que assumiu a Seleção, em maio do ano passado.

Os amistosos do Brasil com Austrália e Índia marcam o início da trajetória da Seleção para a Copa do Mundo de 2030, mas, até lá, o técnico Carlo Ancelotti tem outros objetivos a cumprir. Um deles é buscar o título da Copa América, que acontecerá em 2028. O outro é encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar. O torneio classificatório deve começar no segundo semestre do próximo ano, mas ainda não tem formato definido.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira

Colunistas do Lance! opinam sobre convocação da Seleção Brasileira

Há 34 minutos
Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

Seleção Brasileira

Agenda da Seleção Brasileira: veja as datas dos próximos amistosos

Há 1 hora
Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Fora de Campo

Plihal revela convocação ideal para Seleção Brasileira

Há 2 horas
Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa

Seleção Brasileira

Lance! analisa ao vivo a primeira convocação de Ancelotti para a Copa de 2030

Há 4 horas
Ancelotti durante Brasil x Haiti

Fluminense

Seleção Brasileira: Martinelli, do Fluminense, reúne argumentos para ganhar chance com Ancelotti

Há 4 horas
Lodi pela seleção brasileira (reprodução instagram)

Atlético Mineiro

Quem do Atlético pode aparecer na convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira?

Há 6 horas
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa

Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao vivo

Ancelotti em Media Day pela Seleção Brasileira

Ex-Corinthians surgem como opções para o novo ciclo da Seleção

Samuel Lino e Pedro no Flamengo

Opinião: por que Lino e Pedro, do Flamengo, merecem ganhar chances com Ancelotti

Jogadores do Cruzeiro perfilados

Quinteto do Cruzeiro vive expectativa por convocação para a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa

Quem do Corinthians pode aparecer na convocação de Ancelotti?

Paulo Silas em programa da ESPN

Silas aponta problemas e projeta futuro da Seleção Brasileira: 'Nunca mais'

Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti

Lesões explicam ausência de Raphinha na lista da Bola de Ouro

Ancelotti treina Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito

O que sabemos da pré-lista de Ancelotti para a convocação da Seleção

Manuel Pellegrini, técnico do Real Bétis

Técnico da Champions chama Ancelotti de 'melhor da história'

Ancelotti irritado em jogo do Brasil

Meia do Santos aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras

Palmeiras soma dois nomes no radar da Seleção; Allan agrada Ancelotti

Ancelotti concede entrevista após treino da Seleção Brasileira

Corinthians tem quatro nomes em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Pedro, do Flamengo, com a camisa da Seleção Brasileira

Samuel Lino e Pedro, do Flamengo, estão na pré-lista de convocação da Seleção