Plihal revela convocação ideal para Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti levará 26 nomes para a disputa dos jogos amistosos
Nesta quarta-feira (9), Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial da primeira convocação da Seleção Brasileira pós Copa do Mundo de 2026. A programação está prevista para começar às 15h (de Brasília). Por meio das redes sociais, o jornalista André Plihal, da ESPN, revelou sua lista ideal para este novo ciclo de Ancelotti.
O técnico chamará 26 atletas para três amistosos que serão disputados contra a Austrália (25 e 29 de setembro) e contra a Índia (3 de outubro).
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Convocação de Plihal para Seleção Brasileira
A convocação da Seleção Brasileira pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do Lance! ou no canal oficial da CBF TV. ▶️Assista abaixo!
De acordo com o jornalista, novos nomes estarão presentes neste ciclo para o amistoso contra Austrália e Índia:
- Goleiros: Bento, John e Hugo Souza;
- Laterais: Wesley e Matheuzinho; Kaiki e Renan Lodi;
- Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Vitor Reis;
- Meio-campistas: Danilo Santos, Matheus Martinelli e Bruno Guimarães;
- Atacantes: Gabriel Sara, Breno Bidon e Andreas Pereira; Estêvão, Rayan, Endrick João Pedro, Vini Jr e Raphinha.
O que o Lance! sabe da pré-lista de Ancelotti
O desejo de rejuvenescer a Seleção Brasileira deverá ser colocado em prática nesta convocação. Entre os nomes da pré-lista, Ancelotti incluiu o goleiro Otávio (20 anos), do Cruzeiro; o zagueiro Vitor Reis (20 anos), do Manchester City; o volante Zé Lucas (18), do Cruzeiro; e o atacante Allan (22), que deixou o Palmeiras e foi para o City.
Ancelotti incluiu na pré-lista muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira os clubes brasileiros que tiveram jogadores pré-convocados:
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