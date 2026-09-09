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Plihal revela convocação ideal para Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti levará 26 nomes para a disputa dos jogos amistosos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/09/2026 12:34
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)
Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Nesta quarta-feira (9), Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial da primeira convocação da Seleção Brasileira pós Copa do Mundo de 2026. A programação está prevista para começar às 15h (de Brasília). Por meio das redes sociais, o jornalista André Plihal, da ESPN, revelou sua lista ideal para este novo ciclo de Ancelotti.

O técnico chamará 26 atletas para três amistosos que serão disputados contra a Austrália (25 e 29 de setembro) e contra a Índia (3 de outubro).

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Carlo Ancelotti divulgará lista de convocação da Seleção Brasileira para novo ciclo de amistosos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Carlo Ancelotti divulgará lista de convocação da Seleção Brasileira para novo ciclo de amistosos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Convocação de Plihal para Seleção Brasileira

A convocação da Seleção Brasileira pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do Lance! ou no canal oficial da CBF TV. ▶️Assista abaixo!

De acordo com o jornalista, novos nomes estarão presentes neste ciclo para o amistoso contra Austrália e Índia:

  1. Goleiros: Bento, John e Hugo Souza;
  2. Laterais: Wesley e Matheuzinho; Kaiki e Renan Lodi;
  3. Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Vitor Reis;
  4. Meio-campistas: Danilo Santos, Matheus Martinelli e Bruno Guimarães;
  5. Atacantes: Gabriel Sara, Breno Bidon e Andreas Pereira; Estêvão, Rayan, Endrick João Pedro, Vini Jr e Raphinha.

O que o Lance! sabe da pré-lista de Ancelotti

O desejo de rejuvenescer a Seleção Brasileira deverá ser colocado em prática nesta convocação. Entre os nomes da pré-lista, Ancelotti incluiu o goleiro Otávio (20 anos), do Cruzeiro; o zagueiro Vitor Reis (20 anos), do Manchester City; o volante Zé Lucas (18), do Cruzeiro; e o atacante Allan (22), que deixou o Palmeiras e foi para o City.

Ancelotti incluiu na pré-lista muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira os clubes brasileiros que tiveram jogadores pré-convocados:

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