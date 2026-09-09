Torcedores do Fluminense detonam convocação da Seleção: 'Que bizarro'
Tricolores criticam ausência de Martinelli na 1ª lista de Ancelotti pós-Copa
Nesta quarta-feira (9), o técnico Carlo Ancelotti anunciou, na sede da CBF, a primeira convocação da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista com 26 atletas marca o pontapé inicial do novo ciclo rumo ao Mundial de 2030, incluindo os amistosos da próxima Data Fifa contra Austrália (duas vezes) e Índia. No entanto, a ausência do meio-campista Martinelli gerou forte repercussão e indignação entre os torcedores do Fluminense nas redes sociais.
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A escolha do treinador italiano em deixar o meio-campista tricolor de fora provocou imediata reação dos torcedores. Vivendo grande fase e sendo um dos pilares do setor de meio-campo do Fluminense na temporada, Martinelli era visto por muitos torcedores como nome certo ou ao menos merecedor de um teste no novo ciclo da Seleção.
Veja a repercussão:
por qual motivo Martinelli não foi convocado?— Cifut Brasil (@CifutBR) September 9, 2026
que bizarro https://t.co/dRcCCvoC4c
Pode ir jogar na seleção italiana. Se não convocaram ele agora, não vai mais! Um absurdo ele não ser convocado— Nanjo 🇭🇺 (@elnanjo) September 9, 2026
Bontempo é um talento e vem jogando muito bem no Santos, mas acho uma pena o Martinelli não ser convocado neste início de novo ciclo.— Victor Lessa (@Victorg_Lessa) September 9, 2026
único asterisco nessa convocação é um nome um tanto inexplicável ai no meio para a ausência de matheus martinelli e joão gomes.— felipe lemos (@comentaristabur) September 9, 2026
Convocação da Seleção:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).
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