Nesta quarta-feira (9), o técnico Carlo Ancelotti anunciou, na sede da CBF, a primeira convocação da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista com 26 atletas marca o pontapé inicial do novo ciclo rumo ao Mundial de 2030, incluindo os amistosos da próxima Data Fifa contra Austrália (duas vezes) e Índia. No entanto, a ausência do meio-campista Martinelli gerou forte repercussão e indignação entre os torcedores do Fluminense nas redes sociais.

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Martinelli domina a bola na vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

A escolha do treinador italiano em deixar o meio-campista tricolor de fora provocou imediata reação dos torcedores. Vivendo grande fase e sendo um dos pilares do setor de meio-campo do Fluminense na temporada, Martinelli era visto por muitos torcedores como nome certo ou ao menos merecedor de um teste no novo ciclo da Seleção.

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Veja a repercussão:

por qual motivo Martinelli não foi convocado?



que bizarro https://t.co/dRcCCvoC4c — Cifut Brasil (@CifutBR) September 9, 2026

Pode ir jogar na seleção italiana. Se não convocaram ele agora, não vai mais! Um absurdo ele não ser convocado — Nanjo 🇭🇺 (@elnanjo) September 9, 2026

Bontempo é um talento e vem jogando muito bem no Santos, mas acho uma pena o Martinelli não ser convocado neste início de novo ciclo. — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) September 9, 2026

único asterisco nessa convocação é um nome um tanto inexplicável ai no meio para a ausência de matheus martinelli e joão gomes. — felipe lemos (@comentaristabur) September 9, 2026

Convocação da Seleção:

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma); 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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