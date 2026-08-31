Danilo Santos vive queda de rendimento após a Copa em meio à má fase do Botafogo Meia era o principal destaque do Alvinegro no início da temporada

O Botafogo atravessa um momento de crise no Brasileirão, e a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), no Maracanã, reforçou a fase negativa do Alvinegro. O resultado foi o terceiro revés consecutivo da equipe na competição, que não vence há mais de um mês. Em meio ao período de baixa do time, um dos principais destaques do Glorioso na temporada também chama atenção pelo momento individual: Danilo Santos caiu de rendimento após a Copa do Mundo.

Antes da parada para a competição, o meio-campista havia sido um dos grandes nomes do Botafogo. O início de ano do jogador foi tão marcante que rendeu uma convocação para a Copa do Mundo. Nos 24 jogos disputados antes do Mundial, Danilo foi titular em 22 oportunidades, marcou 10 gols e distribuiu três assistências, além de registrar média de 1,6 passes decisivos por partida (passes para finalização).

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Queda de produção depois da Copa

Desde o retorno das competições, porém, o cenário mudou. Danilo Santos disputou sete partidas pelo Botafogo, sendo seis como titular, mas ainda não conseguiu participar diretamente de nenhum gol no período.

A queda também aparece em outros indicadores. A média de passes decisivos caiu de 1,6 para 0,6 por jogo, uma redução de 62,5%, e a nota média do SofaScore, que é um coeficiente que pode ajudar a entender o rendimento geral do atleta, também caiu: de 7,31 antes da Copa do Mundo para 6,69 após a competição.

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Números de Danilo Antes da Copa Após a Copa Jogos 24 7 Titular 22 6 Gols 10 0 Assistências 3 0 Passes decisivos/jogo 1,6 0,6 Acerto no passe 86% 81% Acerto no passe longo 64% 68% Nota SofaScore 7,31 6,69

Danilo em ação contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Os sete jogos de Danilo após a Copa

A sequência recente mostra que a queda de rendimento não acontece apenas em um jogo isolado. Após a Copa do Mundo, Danilo Santos disputou sete partidas pelo Botafogo, sendo seis como titular. Nesse período, a equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e o Cienciano por 1 a 0, empatou com Fluminense por 1 a 1 e Vitória por 0 a 0, além de sofrer derrotas para Cienciano por 6 a 1, Vitória por 1 a 0 e, mais recentemente, Flamengo por 3 a 0.

A vitória sobre o Cienciano, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação do Botafogo na Copa Sul-Americana. Depois de perder por 6 a 1 no jogo de ida, o Alvinegro venceu por 1 a 0 na volta, mas acabou eliminado pelo placar agregado de 6 a 2. O clássico deste domingo, contra o Flamengo, foi o compromisso mais recente de Danilo e terminou com mais uma derrota do Botafogo, aumentando a pressão sobre a equipe.

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Danilo reconhece queda de rendimento

A própria percepção do jogador reforça os números. Depois da eliminação do Botafogo para o Cienciano na Copa Sul-Americana, Danilo falou sobre o momento individual em entrevista à Paramount+ e reconheceu que ainda está distante do nível apresentado no começo da temporada.

— Sei que não estou na boa fase que eu estava no começo do ano, mas vou trabalhar de cabeça erguida para continuar dando alegria à família Botafogo, ao grupo, que merece muito — disse o jogador.

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A declaração mostra que o meio-campista tem consciência da queda de rendimento, mas também aponta para a tentativa de recuperar o futebol que o colocou entre os principais jogadores do Botafogo no primeiro semestre.

Botafogo também vive momento de baixa

A queda individual de Danilo acontece justamente quando o Botafogo passa por um dos seus momentos mais delicados no Brasileirão. A derrota para o Flamengo foi a terceira seguida da equipe na competição, depois dos resultados negativos contra Vitória e Athletico-PR.

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O Alvinegro não sabe o que é vencer no campeonato desde 26 de julho, quando bateu o Cruzeiro por 1 a 0. Desde então, empatou com o Fluminense e acumulou derrotas para Vitória, Athletico-PR e Flamengo.

No Maracanã, o time até conseguiu aumentar o volume ofensivo no segundo tempo, mas não transformou a pressão em gol. Enquanto isso, Samuel Lino marcou duas vezes e Carrascal completou a goleada rubro-negra.

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Próximo jogo do Botafogo

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, diante do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. O confronto pode representar uma oportunidade de virada de chave para o Alvinegro, que terá pela frente um adversário forte e em boa fase. Uma vitória pode devolver confiança ao elenco e marcar o início de uma reação na temporada. Por outro lado, um novo resultado negativo pode transformar o duelo em mais um capítulo da fase ruim vivida pelo Botafogo.

Time do Botafogo reunido antes de partida contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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