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Danilo revela desejo de renovar com o Flamengo e mira despedida com título

Jogador afirmou que deseja encerrar com um grande título com a camisa rubro-negra

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 13:13
Atualizado há 0 minutos
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O zagueiro Danilo revelou nesta quinta-feira (27) o desejo de renovar contrato com o Flamengo e encerrar a carreira no clube. Um dos destaques do elenco rubro-negro, o defensor, autor do gol do título da Libertadores de 2025, afirmou que existe vontade das duas partes para uma extensão do vínculo e projetou permanecer no time em 2027.

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O jogador também destacou o desejo de terminar a carreira no clube do coração e conquistar um troféu importante antes da despedida dos gramados.

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– Acho que, da parte dos dois, existe a vontade de fazer mais um ano bonito e que eu possa dizer: 'Esse é o último ano da minha carreira e vou terminar no meu clube do coração' – disse o jogador

Danilo ainda projetou o próximo ano ao lado do Flamengo e reforçou o sonho de encerrar a trajetória como jogador com mais uma conquista pelo Rubro-Negro.

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– Que seja um 2027 onde a gente possa estar junto, que eu termine a minha carreira no Flamengo e, se Deus quiser, vencendo um troféu importante – finalizou Danilo.

Danilo Flamengo Pyramids
Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Danilo rebate rumores e destaca ambiente coeso no Flamengo

Às vésperas do clássico com o Botafogo, o ambiente do Flamengo também foi abordado por Danilo, após o treino no Ninho do Urubu. O zagueiro negou que exista qualquer tipo de desentendimento no grupo e afirmou que parte das informações divulgadas sobre o time é inventada para desestabilizar o ambiente.

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– Muitas vezes nem digo que vazam informações, são informações muitas vezes inventadas, porque de dentro não existe esse desentendimento. Obviamente, existem os confrontos naturais entre treinadores e jogadores de alto nível, que sempre têm ideias e pensamentos de vencer ou de evoluir o trabalho – afirmou Danilo.

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