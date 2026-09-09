Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de Richarlison
Clube monta 'força-tarefa' para viabilizar contratação do atacante
Um publicação feita pelo Vasco exibindo a camisa do clube em diferentes locais da cidade de Bogotá, na Colômbia, acendeu a expectativa dos torcedores pela chegada de Richarlison. Um detalhe ao fim do vídeo mostra um cenário em que alguns pombos aparecem ao fundo. A cena foi suficiente para inflamar os vascaínos nas redes sociais.
A dois dias do fechamento da janela, o Vasco trabalha nos bastidores para concretizar a contratação de Richarlison. O Cruz-Maltino esbarra, neste momento, em uma questão envolvendo o limite de empréstimos permitido pela Fifa, mas estuda alternativas para viabilizar a chegada do atacante do Tottenham, da Inglaterra.
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Qual é a relação de Richarlison com o Vasco?
Ao longo dos últimos anos, Richarlison deu diversas demonstrações públicas de carinho pelo Vasco. Seja nas redes sociais, em entrevistas ou até mesmo por meio de histórias contadas por seu pai, o atacante já deixou claro que o Gigante da Colina faz parte de sua vida e de seus familiares.
Tudo começou ainda antes de Richarlison nascer. Em entrevista ao G1 durante a Copa do Mundo de 2022, Antônio Andrade, pai do atacante, revelou que o próprio nome do filho teve inspiração em um jogador que defendia o Vasco na década de 1990. Segundo ele, o atleta Richardson Oliveira, que atuou pelo Cruz-Maltino em 1995 e 1996, foi a referência para a escolha do nome.
- Eu ouvia no rádio o nome e acompanhava muito os jogos, assistia, porque eu sou torcedor do Vasco. Eu também jogava no amador, na roça mesmo. Aí tinha um jogador com nome de Richardson que jogava lá em 95/96. Aí em 97 quando meu filho nasceu eu só mudei um D por L - contou Antônio.
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