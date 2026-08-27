Danilo rebate rumores e destaca ambiente coeso no Flamengo Jogador também falou da preparação e descanso antes do clássico contra o Botafogo

O zagueiro Danilo, um dos líderes do elenco do Flamengo, falou com a imprensa nesta quinta-feira (27), após o treino no Ninho do Urubu, e abordou o ambiente interno do clube às vésperas do clássico com o Botafogo, no domingo (30). O defensor descartou qualquer tipo de desentendimento e afirmou que muitas informações divulgadas sobre o grupo são inventadas com o objetivo de desestabilizar o ambiente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

– Muitas vezes nem digo que vazam informações, são informações muitas vezes inventadas, porque de dentro não existe esse desentendimento. Obviamente, existem os confrontos naturais entre treinadores e jogadores de alto nível, que sempre têm ideias e pensamentos de vencer ou de evoluir o trabalho – afirmou Danilo.

continua após a publicidade

Danilo ainda destacou a união do elenco e ressaltou o trabalho realizado internamente para evitar que os rumores interfiram na rotina da equipe.

– Nós temos criado um grupo bem coeso, bem equilibrado e que, de certa forma, tem mantido a lucidez e não deixado que essas informações, que muitas vezes são criadas fora, atrapalhem o ambiente de trabalho aqui dentro – completou.

continua após a publicidade

Danilo durante o empate do Flamengo com o Internacional (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo aproveita semana livre

Fora da Copa do Brasil, o Flamengo teve a semana livre para treinamentos antes do clássico contra o Botafogo, no próximo domingo. Segundo Danilo, o período sem jogos é considerado um "luxo" diante do calendário apertado e da sequência de viagens ao longo da temporada.

– Com tantos jogos e principalmente tantas viagens, que dificultam muitas logísticas de horário de treinamento e horário de descanso, você conseguir ter dois dias onde pode deixar o elenco, de certa forma, zerar um pouco o estresse, seja físico, seja mental, é um luxo – disse o zagueiro.

continua após a publicidade

Danilo explicou que o descanso é importante para a recuperação dos jogadores e para que o grupo retome os trabalhos em melhores condições.

– Quando você trabalha com o corpo, é necessário ter esse momento de pausa para que você possa zerar alguns problemas que vai ter durante o ano e, assim, voltar a trabalhar bem, com as pernas frescas e com a cabeça bem focada naquilo que vem pela frente – finalizou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.