Danilo rebate rumores e destaca ambiente coeso no Flamengo
Jogador também falou da preparação e descanso antes do clássico contra o Botafogo
O zagueiro Danilo, um dos líderes do elenco do Flamengo, falou com a imprensa nesta quinta-feira (27), após o treino no Ninho do Urubu, e abordou o ambiente interno do clube às vésperas do clássico com o Botafogo, no domingo (30). O defensor descartou qualquer tipo de desentendimento e afirmou que muitas informações divulgadas sobre o grupo são inventadas com o objetivo de desestabilizar o ambiente.
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– Muitas vezes nem digo que vazam informações, são informações muitas vezes inventadas, porque de dentro não existe esse desentendimento. Obviamente, existem os confrontos naturais entre treinadores e jogadores de alto nível, que sempre têm ideias e pensamentos de vencer ou de evoluir o trabalho – afirmou Danilo.
Danilo ainda destacou a união do elenco e ressaltou o trabalho realizado internamente para evitar que os rumores interfiram na rotina da equipe.
– Nós temos criado um grupo bem coeso, bem equilibrado e que, de certa forma, tem mantido a lucidez e não deixado que essas informações, que muitas vezes são criadas fora, atrapalhem o ambiente de trabalho aqui dentro – completou.
Flamengo aproveita semana livre
Fora da Copa do Brasil, o Flamengo teve a semana livre para treinamentos antes do clássico contra o Botafogo, no próximo domingo. Segundo Danilo, o período sem jogos é considerado um "luxo" diante do calendário apertado e da sequência de viagens ao longo da temporada.
– Com tantos jogos e principalmente tantas viagens, que dificultam muitas logísticas de horário de treinamento e horário de descanso, você conseguir ter dois dias onde pode deixar o elenco, de certa forma, zerar um pouco o estresse, seja físico, seja mental, é um luxo – disse o zagueiro.
Danilo explicou que o descanso é importante para a recuperação dos jogadores e para que o grupo retome os trabalhos em melhores condições.
– Quando você trabalha com o corpo, é necessário ter esse momento de pausa para que você possa zerar alguns problemas que vai ter durante o ano e, assim, voltar a trabalhar bem, com as pernas frescas e com a cabeça bem focada naquilo que vem pela frente – finalizou.
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