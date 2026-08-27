Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Danilo rebate rumores e destaca ambiente coeso no Flamengo

Jogador também falou da preparação e descanso antes do clássico contra o Botafogo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 13:01
Favorite o Lance! no Google
Danilo Flamengo
Danilo em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O zagueiro Danilo, um dos líderes do elenco do Flamengo, falou com a imprensa nesta quinta-feira (27), após o treino no Ninho do Urubu, e abordou o ambiente interno do clube às vésperas do clássico com o Botafogo, no domingo (30). O defensor descartou qualquer tipo de desentendimento e afirmou que muitas informações divulgadas sobre o grupo são inventadas com o objetivo de desestabilizar o ambiente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

– Muitas vezes nem digo que vazam informações, são informações muitas vezes inventadas, porque de dentro não existe esse desentendimento. Obviamente, existem os confrontos naturais entre treinadores e jogadores de alto nível, que sempre têm ideias e pensamentos de vencer ou de evoluir o trabalho – afirmou Danilo.

continua após a publicidade

Danilo ainda destacou a união do elenco e ressaltou o trabalho realizado internamente para evitar que os rumores interfiram na rotina da equipe.

– Nós temos criado um grupo bem coeso, bem equilibrado e que, de certa forma, tem mantido a lucidez e não deixado que essas informações, que muitas vezes são criadas fora, atrapalhem o ambiente de trabalho aqui dentro – completou.

continua após a publicidade
Danilo durante o empate do Flamengo com o Internacional
Danilo durante o empate do Flamengo com o Internacional (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo aproveita semana livre

Fora da Copa do Brasil, o Flamengo teve a semana livre para treinamentos antes do clássico contra o Botafogo, no próximo domingo. Segundo Danilo, o período sem jogos é considerado um "luxo" diante do calendário apertado e da sequência de viagens ao longo da temporada.

– Com tantos jogos e principalmente tantas viagens, que dificultam muitas logísticas de horário de treinamento e horário de descanso, você conseguir ter dois dias onde pode deixar o elenco, de certa forma, zerar um pouco o estresse, seja físico, seja mental, é um luxo – disse o zagueiro.

continua após a publicidade

Danilo explicou que o descanso é importante para a recuperação dos jogadores e para que o grupo retome os trabalhos em melhores condições.

– Quando você trabalha com o corpo, é necessário ter esse momento de pausa para que você possa zerar alguns problemas que vai ter durante o ano e, assim, voltar a trabalhar bem, com as pernas frescas e com a cabeça bem focada naquilo que vem pela frente – finalizou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Danilo, do Flamengo, durante entrevista no Ninho do Urubu

Flamengo

Danilo revela desejo de renovar com o Flamengo e mira despedida com título

Há 1 hora
Santa Fe terá Vasco como próximo adversário na Sul-Americana (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Almada após eliminação na Sul-Americana

Há 2 horas
Ryan Roebrto com camisa do Flamengo com fita no nariz

Flamengo

Ryan Roberto revela frustração no Flamengo, explica saída e sonha voltar ao Maracanã

Há 6 horas
Torcida do Flamengo

Flamengo

Flamengo prepara festa para clássico e celebra parceria com patrocinadora máster

Há 21 horas
Perello e Briones comemoram gol do Independiente del Valle sobre o Deportes Tolima nas oitavas de final da Libertadores

Flamengo

Formador de Plata e craques mundiais, Del Valle enfrentará o Flamengo em grande fase

Há 21 horas
Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão

Futebol Feminino

CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissões

Há 1 dia
Mais LANCE!
Kaio Nóbrega com a camisa do Flamengo

Flamengo acerta saída de Kaio Nóbrega, campeão mundial sub-20, para a Europa

Jogadores do Flamengo perfilados para partida contra o Cruzeiro pela Libertadores

Jogador do Flamengo discute com torcedor ao vivo nas redes sociais

Leonardo Jaridm na Libertadores pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage a adversário na Libertadores: 'Quase certo'

Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores

Flamengo conhece adversário das quartas da Libertadores: veja

BAP durante entrevista à Flamengo TV

Bap, do Flamengo, processa Pedrinho, do Vasco, por danos morais

Gonzalo Plata durante partida do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense

Clube russo negocia contratação de Plata, do Flamengo

Partida entre Flamengo e Palmeiras em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro

Flamengo e Palmeiras: simule os cenários após a 24ª rodada do Brasileirão

Ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís com a camisa do Monaco apertando a mão durante CT

Ex-Flamengo, Filipe Luís se declara à joia do Monaco: 'Nunca vi igual'

Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Jogadores do Flamengo na partida contra o Barcelona no Mundial Sub-20

Um ano depois do título: como estão os campeões mundiais sub-20 do Flamengo?

Viveros comemorando o gol contra o Botafogo

Viveros passa Pedro, do Flamengo, na artilharia do Brasileirão após gols contra o Botafogo

Arrascaeta durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Elenco do Flamengo recebe dois dias de folga antes de clássico com o Botafogo

Jogadores do Flamengo posam juntos para comemorar vitória do Rubro-Negro sobre o Lausanne-Sport em amistoso disputado em Portugal

Flamengo acerta saída do atacante Alan Santos ao Benfica, de Portugal