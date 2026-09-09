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Desabafo de Neto sobre o Corinthians na Libertadores viraliza: 'Infelizmente'

Apresentador falou sobre a tradição da equipe na competição

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 14:11
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Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)
Neto desabafou sobre o Corinthians na Libertadores (Foto: Reprodução)

Durante participação no programa Fala Fonte, transmitido nesta quarta-feira (9), Craque Neto desabafou sobre o momento do Corinthians na Libertadores e viralizou nas redes sociais. O ex-jogador criticou a postura da equipe, destacou a dedicação dos torcedores que se deslocaram para a Argentina e cobrou uma vitória do Timão diante do Estudiantes como presente pelo seu aniversário.

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- Então, qual é o comportamento do Corinthians hoje? É um comportamento passivo, é um comportamento de vestir a camisa do jeito que tem que vestir, porque os corintianos tão tudo indo para o estádio. Um monte de gente que tá viajando agora para a Argentina! E o Corinthians de Libertadores é um clube muito fraco! Se você pensar a última semifinal que o Corinthians teve, meu irmão, faz anos e anos - iniciou Neto.

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- Então tem que jogar bola, cara. O Memphis jogar, os caras jogarem bola e também não ter essa dependência do Yuri Alberto. Não pode ter essa dependência em relação a um jogador, porque ele não tá jogando. E hoje é meu aniversário, 60 anos! Será que esses desg*** não podem dar uma vitória para mim hoje? - concluiu.

Veja alguns comentários:

Jogadores do Corinthians reunidos
Corinthians foi derotado pela Chapecoense no Brasileirão (Foto: Michel Nunes/Código 19/Folhapress)

Matheuzinho prega atenção contra expulsões e revela blindagem sobre crise financeira

Além de lidar com uma extensa lista de desfalques, o Corinthians precisa ligar o alerta para a disciplina na Argentina. Depois de o time sofrer duas expulsões na fase anterior diante do Rosario Central, o técnico Fernando Diniz cobrou inteligência e compostura nas divididas contra o Estudiantes para evitar novos cartões vermelhos.

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— Ele (Diniz) falou: "Não tira o pé, chega junto, mas toma cuidado, porque, se for para um time terminar com 10, que seja o time deles". Então a gente está com isso na cabeça para tomar cuidado, mas com certeza não vamos tirar o pé em nenhuma dividida — explicou Matheuzinho.

Além disso, fora das quatro linhas, o elenco Alvinegro também enfrenta a pressão do extracampo com os atrasos salariais por parte da diretoria. Segundo o lateral-direito, no entanto, os líderes do vestiário assumiram a responsabilidade de negociar com os dirigentes para garantir que o grupo mantenha o foco exclusivo no desempenho esportivo.

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— E sobre as questões financeiras, acho que, cara, é complicado falar, porque tem os capitães ali no time, eles que conversam diretamente com a diretoria, e acaba que eles deixam a gente bem tranquilos em questões ali para dentro do CT, porque essa questão acho que a gente deixa para o diretor, deixa para o Marcelo, no caso, para o presidente, e os capitães meio que dominam no peito, deixam essa questão para eles conversarem, para o restante da equipe pensar só no futebol. Então eu, como não faço parte dos capitães, eu acabo não sabendo de muita coisa, então eu confio neles 100% e sei do que eles estão fazendo, sei do que eles estão tratando, e deixamos para que eles consigam conversar com a diretoria, com o presidente, para que ache a melhor forma — disse o lateral sobre a questão financeira.

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