Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9), a partir das 15h (horário de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para dois amistosos contra Austrália e um contra a Índia. Para os compromissos, Carlo Ancelotti irá convocar 26 jogadores, que serão anunciados na tarde desta quarta-feira (9), na sede da CBF, na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Antes da convocação, os colunistas do Lance! Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça deixaram suas opiniões e expectativas para a lista que será divulgada por ancelotti em breve.

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🗣️ Lúcio de Castro

— Provavelmente é a convocação mais esvaziada da história. Não há uma alma vida falando sobre isso. Nas ruas, botequins ou nas redes sociais. O tema não emplacou um minuto sequer nas redes. É o alto preço pelos anos de fracasso, má condução e afastamento do torcedor das coisas da seleção. É o alto preço por aquela festa estranha com gente esquisita do dia 18 de maio, por ocasião da última lista, no Museu do Amanhã. Onde a última coisa em jogo era o futebol.

— É o alto preço por um técnico ter se dobrado aos interesses comerciais ao levar um ex-jogador em atividade que não jogava em alto nível há três anos. E o pior: ver o time afundar e ser eliminado exatamente quando botou ele em campo. Confissão tardia já feita. Tarde demais. O preço agora é essa convocação que ninguém tá nem aí. Nem mesmo para possíveis jovens valores chegando, como Breno Bidon, Gabriel Bomtempo (Santos), Zé Lucas (Cruzeiro). E a mais que provável chegada de Samuel Lino. E a justiça com a volta de Wesley. Mas o buraco que a CBF cavou por anos faz com que ninguém queira saber disso.

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🗣️ Gustavo Fogaça, o Guffo

— Essa será talvez a convocação mais interessante de Ancelotti na Seleção. Primeiro, porque ele vai poder pela primeira vez testar em todas as posições. Os adversários são risíveis, então, ganhar ou perder, tanto faz. Mas, estar na Seleção, vestir a amarelinha e mostrar serviço ao Mister, tudo isso tem um peso enorme. Então, é uma oportunidade única para muitos novatos.

— Em segundo lugar, vai ser interessante entender se o técnico quer manter um modelo de jogo mais reativo, como apresentado na Copa do Mundo, ou se irá buscar propor mais o jogo, com jogadores que constroem a partir da posse da bola. Algo mais perfilado com o gosto do torcedor brasileiro. Em todo caso, será uma convocação importante, mesmo contra adversários tão fracos.

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A convocação da Seleção Brasileira pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do Lance! ou no canal oficial da CBF TV. ▶️Assista abaixo!