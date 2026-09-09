Após a divulgação da lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Data Fifa, a ausência de Neymar repercutiu nas redes sociais. Fora da convocação, o atacante parece ficar fora dos planos para o novo ciclo de preparação para a Copa do Mundo.

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O camisa 10 do Santos marcou o gol brasileiro na eliminação diante da Noruega nas oitavas de final do último Mundial. O atleta se recupera de uma lesão sofrida na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e segue sob os cuidados do departamento médico do clube praiano.

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Veja alguns comentários:

inacreditável não levarem neymar e marcelo rangel nessa convocação — Lc. (@lukaswqq) September 9, 2026

Neymar poderia ter sido convocado pelo menos pra se tratar na seleção e animar a galera. E o Thiago Silva poderia ter cadeira cativa…



Sem tempo irmão, agora é olhar pra frente, gostei da convocação! pic.twitter.com/pH5OJgn6kU — Anderson Santos | Dicas Cartola FC (@DicasCartolaBR) September 9, 2026

Essa convocação + neymar ganhava a copa https://t.co/4bVlRFAvXB — dudu (@e_duardw) September 9, 2026

triste, pq o neymar não estrará mais em nenhuma convocação — diaba loira (@malu_scardua) September 9, 2026

Senti falta do Neymar na convocação. Não podemos abandonar o projeto Ney 2030 — Daniel Vilhena (@dsvilhena) September 9, 2026

Ancelotti divulgou lista para amistosos de setembro e outubro (Foto: Divulgação)

Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

O técnico Carlo Ancelotti fez nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O início da nova trajetória será com dois amistosos diante da Austrália, em 25 e 29 de setembro, e um com a Índia, em 3 de outubro. Os três jogos serão nas casas dos adversários.

Convocação da Seleção:

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma); 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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Nas poucas entrevistas que concedeu após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, Ancelotti declarou que quer rejuvenescer a equipe. E elogiou a quantidade de talentos à disposição, dando a entender que faria uma convocação com muitas caras novas para a Seleção nesta primeira lista. O técnico, porém, também deixou claro que deseja manter a base que construiu desde que assumiu a Seleção, em maio do ano passado.

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Os amistosos do Brasil com Austrália e Índia marcam o início da trajetória da Seleção para a Copa do Mundo de 2030, mas, até lá, o técnico Carlo Ancelotti tem outros objetivos a cumprir. Um deles é buscar o título da Copa América, que acontecerá em 2028. O outro é encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar. O torneio classificatório deve começar no segundo semestre do próximo ano, mas ainda não tem formato definido.

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