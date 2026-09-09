Carlo Ancelotti divulgou a lista da Seleção Brasileira para os compromissos das próximas semanas, e as escolhas dividiram opiniões nas redes sociais. Com Pedro e Samuel Lino convocados, a presença da dupla do Flamengo gerou reações de torcedores rivais. A Seleção enfrentará a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, além da Índia em 3 de outubro.

➡️Idade média da convocação da Seleção Brasileira despenca; compare

A dupla do clube carioca integra o grupo de dez atletas que atuam no futebol nacional chamados para esta Data Fifa.

Veja alguns comentários:

ancelotti convocou pedro e samuel lino. acabou — ❛ ellabella ❤︎ hyunlix ౿ | AU NO FIX (@dr3sahiio) September 9, 2026

Não existe um mundo que Samuel Lino seja convocado e o Antony não



não existe. — FluResenha (@resenhaflutt) September 9, 2026

Antony voando faz tempo e os caras levando Samuel Lindo — Nilok (@Nilok_Vidal) September 9, 2026

Samu Lino ir e o Anthony não é BIZZARO — Joel Carvalho (@JoelCarvalh08) September 9, 2026

Pedro em 2026 mds — JA feliz (@Ja_Feliz12) September 9, 2026

Ancelotti comandou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

O técnico Carlo Ancelotti fez nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O início da nova trajetória será com dois amistosos diante da Austrália, em 25 e 29 de setembro, e um com a Índia, em 3 de outubro. Os três jogos serão nas casas dos adversários.

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Convocação da Seleção:

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma); 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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Nas poucas entrevistas que concedeu após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, Ancelotti declarou que quer rejuvenescer a equipe. E elogiou a quantidade de talentos à disposição, dando a entender que faria uma convocação com muitas caras novas para a Seleção nesta primeira lista. O técnico, porém, também deixou claro que deseja manter a base que construiu desde que assumiu a Seleção, em maio do ano passado.

Os amistosos do Brasil com Austrália e Índia marcam o início da trajetória da Seleção para a Copa do Mundo de 2030, mas, até lá, o técnico Carlo Ancelotti tem outros objetivos a cumprir. Um deles é buscar o título da Copa América, que acontecerá em 2028. O outro é encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar. O torneio classificatório deve começar no segundo semestre do próximo ano, mas ainda não tem formato definido.

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