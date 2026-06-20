logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Endrick se manifesta após estreia na Copa do Mundo: 'Marcado na minha história'

Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
20/06/2026 10:35
Favorite o Lance! no Google
Endrick entrou no segundo tempo da vitória do Brasil diante do Haiti na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Endrick entrou no segundo tempo da vitória do Brasil diante do Haiti na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, teve um significado especial para Endrick. Considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante fez sua estreia em Mundiais e viveu um momento marcante com a camisa da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade
  • Palpites dos jogos da Copa do Mundo de 2026

    Palpites de hoje Copa do Mundo 2026: análise de jogos e mercados

    Palpites
    Há 49 minutos
  • Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo

    Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)

    Onde Assistir
    Há 10 horas

    • ➡️ Vitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para Ancelotti

    Após a partida, o jogador utilizou as redes sociais para compartilhar a emoção de disputar seu primeiro jogo em uma Copa do Mundo. Em sua publicação, Endrick destacou a realização de um sonho de infância e celebrou a oportunidade de representar o Brasil no maior torneio do futebol mundial, recebendo mensagens de apoio de torcedores e companheiros.

    Dentro de campo, o atacante entrou no segundo tempo e participou da reta final da vitória brasileira. O Brasil construiu o resultado ainda na etapa inicial, quando Matheus Cunha marcou duas vezes e Vinicius Júnior completou o placar. Com o triunfo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti conquistou sua primeira vitória no torneio e ganhou confiança para a sequência da competição.

    continua após a publicidade

    Agora, o foco da Seleção está na última rodada da fase de grupos. O Brasil volta a campo em um confronto que pode definir a liderança da chave, enquanto Marrocos segue próximo na classificação e mantém a disputa aberta pelas primeiras posições. A expectativa é de mais uma oportunidade para Endrick ganhar minutos e continuar escrevendo seus primeiros capítulos em Copas do Mundo.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Endrick celebra estreia na Copa do Mundo pelas redes sociais. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Endrick celebra estreia na Copa do Mundo pelas redes sociais. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    ➡️ Aposte nas partidas do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do MundoQual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil?Há 13 minutos
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Fora de CampoCasimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'Há 16 minutos
    Seleção BrasileiraAlém de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?Há 25 minutos
    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Seleção BrasileiraSeleção terá retorno de Neymar em semana decisivaHá 53 minutos
    Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?Há 1 hora
    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraAnálise: O protagonismo silencioso de Vini Jr na SeleçãoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo
    Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
    Coletiva e Treino de Portugal - Lance!TV
    AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Paraguai Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?
    CazéTV e Globo
    Brasil x Haiti: veja como foi a guerra de audiência entre Globo e CazéTV
    Folarin Balogun é o destaque americano até aqui (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (20)?
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Vitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para Ancelotti
    Vini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto'
    Responda ao quiz do Lance! sobre os autores de frases históricas das Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/Gemini)
    Quem disse essas frases históricas das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Especialista de arbitragem aponta erro grave em gol de Brasil x Haiti