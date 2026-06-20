Endrick se manifesta após estreia na Copa do Mundo: 'Marcado na minha história' Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo

A vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, teve um significado especial para Endrick. Considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante fez sua estreia em Mundiais e viveu um momento marcante com a camisa da Seleção Brasileira.

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Após a partida, o jogador utilizou as redes sociais para compartilhar a emoção de disputar seu primeiro jogo em uma Copa do Mundo. Em sua publicação, Endrick destacou a realização de um sonho de infância e celebrou a oportunidade de representar o Brasil no maior torneio do futebol mundial, recebendo mensagens de apoio de torcedores e companheiros.

Obrigado Deus por esse momento, obrigado nação por transformar esse momento cada vez mais especial, ficará marcado na minha história. Seguimos juntos com o apoio de vocês, amo vocês!🤍😉🇧🇷 @CBF_Futebol pic.twitter.com/LYJURZqaiN — Endrick (@Endrick) June 20, 2026

Dentro de campo, o atacante entrou no segundo tempo e participou da reta final da vitória brasileira. O Brasil construiu o resultado ainda na etapa inicial, quando Matheus Cunha marcou duas vezes e Vinicius Júnior completou o placar. Com o triunfo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti conquistou sua primeira vitória no torneio e ganhou confiança para a sequência da competição.

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Agora, o foco da Seleção está na última rodada da fase de grupos. O Brasil volta a campo em um confronto que pode definir a liderança da chave, enquanto Marrocos segue próximo na classificação e mantém a disputa aberta pelas primeiras posições. A expectativa é de mais uma oportunidade para Endrick ganhar minutos e continuar escrevendo seus primeiros capítulos em Copas do Mundo.

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Endrick celebra estreia na Copa do Mundo pelas redes sociais. (Foto: Divulgação/ Instagram)

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