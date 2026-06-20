Campanha com Endrick gera notificação da CBF à 99 Entidade alega que ação publicitária criou vínculo indevido entre o atacante da Seleção Brasileira e a marca

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) notificou extrajudicialmente a empresa 99 e cobrou a retirada de uma campanha publicitária que utilizava referências ao atacante Endrick e à Seleção Brasileira. A informação foi publicada inicialmente pelo Metrópoles.

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Segundo documento obtido pela coluna de Manoela Alcântara, a entidade enviou a notificação nesta sexta-feira (19), antes da partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A CBF argumenta que a campanha utilizava elementos visuais que remetiam à Seleção e à participação do atacante na competição sem autorização da confederação.

Na avaliação da entidade, a ação criava uma associação indevida entre a marca da 99 e a equipe, o que poderia afetar os direitos de exclusividade de patrocinadores oficiais vinculados à Seleção Brasileira. A CBF também sustenta que a iniciativa se enquadra em uma prática conhecida como marketing de emboscada, quando empresas buscam se relacionar a eventos esportivos ou equipes sem possuir vínculo comercial oficial.

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A promoção oferecia R$ 99 em cupons para pedidos de comida realizados no aplicativo mediante a utilização do código "Endrik", grafia semelhante ao nome do atacante do Brasil. A confederação considerou que a campanha explorava a imagem do jogador e o contexto da participação da Seleção na Copa do Mundo. O material publicitário já foi removido das redes sociais da empresa após a notificação.

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