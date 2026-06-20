Pai de Endrick celebra estreia do filho na Copa e agradece apoio da torcida brasileira Douglas Santos acompanhou a vitória sobre o Haiti no estádio

A estreia de Endrick em uma Copa do Mundo emocionou não apenas os torcedores brasileiros, mas também a família do atacante. Presente no estádio da Filadélfia para acompanhar a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, o pai do jogador, Douglas Santos, compartilhou uma mensagem nas redes sociais celebrando o momento vivido pelo filho.

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Douglas destacou a emoção de ouvir o nome de Endrick ser cantado pelos torcedores brasileiros durante a partida. Segundo ele, o carinho recebido pelo atacante representa um motivo de orgulho para toda a família, que acompanha de perto a trajetória do jovem desde o início da carreira.

Em sua publicação, o pai do camisa 19 também agradeceu o apoio recebido da torcida brasileira. Douglas afirmou que as mensagens de incentivo, as demonstrações de carinho e as orações dos torcedores tornam o momento ainda mais especial para a família do jogador.

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— Ontem ouvi a torcida brasileira gritando o nome do meu filho, e uma emoção difícil de explicar, tenho a certeza que sua mãe, seus irmãos, avós, tias e tios, todos os seus familiares e amigos, estão muito orgulhosos de você, meu filho, sem dizer da sua digníssima esposa Gabriely — escreveu.

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Endrick foi acionado por Carlo Ancelotti aos 18 minutos do segundo tempo e teve seu nome entoado pela torcida assim que entrou em campo. Durante sua participação, chegou a balançar as redes após receber passe de Rayan em profundidade, mas o lance foi invalidado por impedimento.

A atuação marcou a primeira participação do atacante em uma partida de Copa do Mundo. Apesar de não ter conseguido confirmar o gol, Endrick deixou boa impressão e viveu um momento especial diante da torcida brasileira.

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