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Técnico da Noruega detona jogador antes de estreia na Copa: 'Não aguenta uma febrezinha'

Treinador criticou atacante que não treinou por conta de resfriado às vésperas de estreia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 19:37
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Stale Solbakken, técnico da Noruega na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Stale Solbakken, técnico da Noruega na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O treinador Stale Solbakken, técnico da Noruega na Copa do Mundo 2026, demonstrou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (15) que ficou irritado com o atacante Strand Larsen depois dele não conseguir participar da preparação final antes da estreia contra o Iraque, nesta terça-feira (16), por conta de um resfriado.

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    Stale Solbakken, treinador da Noruega (Foto: Justin Setterfield / Getty Images via AFP)

    O treinador aproveitou a coletiva para dizer que o atacante, que atua pela Crystal Palace, da Inglaterra, estaria no departamento médico da delegação durante o treinamento do dia.

    — Ele estava com uma febre baixa quando acordou hoje. Não é nada sério. Ele não teve nada para fazer a semana toda, então, se ele não aguentar uma febrezinha, vamos mandá-lo para casa. Vamos dar um antitérmico para ele. É o que eu costumo fazer com os garotos — , afirmou Solbakken.

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    Embora tenha criticado o jogador, Solbakken conta com Strand Larsen normalmente para a partida contra o Egito, e o atleta fica como opção no banco de reservas. A Noruega conta com uma geração de jovens jogadores liderados por Erling Haaland e Odegaard para a disputa da Copa do Mundo. Os vikings estão retornando à competição após passar 28 anos fora.

    Noruega e Iraque, que se enfrentam nesta terça-feira (16), fazem parte do Grupo I da Copa do Mundo, junto com a França, que venceu a seleção de Senegal, também integrante do grupo, por 3 a 1, com dois gols de Mbappé e um de Barcola para os franceses, enquanto Mbaye fez o gol para os senegaleses.

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