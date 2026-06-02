Simulação de grupo financeiro faz previsão catastrófica para o Brasil na Copa
Seleção estreia no dia 13 de junho
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A Copa do Mundo de 2026 começa a ser disputada na próxima quinta-feira (11), tendo como sede os Estados Unidos, Canadá e México. Diante do cenário, os economistas do grupo Goldman Sachs, realizaram uma simulação de possíveis resultados do torneio.
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A previsão apontou a Espanha como a grande favorita ao título. De acordo com o estudo, os espanhóis têm 26% de chances. O Brasil entrou entre os favoritos, na quarta colocação, com 8% de título, atrás da França (19%) e Argentina (14%).
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A simulação do grupo Goldman Sachs previu um desfecho catastrófico para a Seleção Brasileira. A entidade apontou que o Brasil irá perder para a Argentina na semifinal da competição. Além disso, O estudo também palpitou em uma derrota brasileira na disputa de 3º e 4º lugar para a França.
— Nosso prognóstico está alinhado com o padrão histórico de que a Copa do Mundo quase sempre volta para a Europa depois de ser vencida por uma equipe sul-americana — disse os economistas do Goldman liderados por Jan Hatzius.
Como funciona o estudo
O modelo estatístico do Goldman Sachs se baseia em dados históricos, talentos dos jogadores, indicadores recentes de desempenho das seleções e fator "mando de campo". O principal número utilizado para prever quantos gols um time deve fazer contra outro é o ranking Elo, originalmente criado para classificar jogadores de xadrez.
O documento simula probabilidades de uma seleção específica chegar a determinada fase do torneio, até a conquista da Copa do Mundo. A análise também fornece uma previsão modal, ou seja, o cenário mais provável de como o torneio deve se desenrolar.
Seleção rumo à Copa do Mundo 2026
A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).
Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.
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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.
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