Diego avalia possível chegada de Almada ao Flamengo: 'Excelente'

Nesta terça-feira (4), Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, avaliou uma possível chegada de Thiago Almada ao Rubro-Negro. O ex-camisa 10 afirmou que o argentino tem qualidade para agregar ao elenco comandado por Leonardo Jardim. O ex-atleta foi palestrante na Rio Innovation Week e falou sobre o poder dos esportistas como plataformas de mídia e influência.

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Em sua análise, Diego afirmou que o argentino do Atlético de Madri, assim como todos os grandes jogadores, é bem-vindo no Flamengo e disse que o atleta já provou a sua capacidade. O ex-meia também ressaltou a qualidade de Arrascaeta e o potencial do clube em conseguir nomes acima da média.

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— Em termos de número 10, nós estamos muito bem servidos, que é o Arrasca, um craque que está representando muito bem esse número. Em relação ao Almada, os bons jogadores, acima da média, são sempre bem-vindos em um elenco como o do Flamengo para poder reforçar. Acho que é o potencial do clube de ir em busca dos melhores. Ele é um excelente jogador e provou isso — disse Diego.

Confira a declaração de Diego em vídeo:

Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, foi palestrante na Rio Innovation Week (Foto: Lourenço Cavanellas/Lance!)

Thiago Almada ainda não decide futuro e mantém Flamengo e River Plate na disputa

Na mira de Flamengo e River Plate, Thiago Almada ainda não definiu seu futuro. O meio-campista do Atlético de Madri, que tem grandes chances de retornar ao futebol sul-americano nesta janela de transferências, recebeu propostas dos dois clubes, mas ainda não tomou uma decisão. Quem confirmou a informação foi Augustin Jimenez, empresário do jogador argentino.

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Em contato com o jornalista Venê Casagrande, o representante afirmou que Almada ainda não definiu seu futuro.

— Thiago ainda não tomou uma decisão — afirmou o empresário.

Thiago Almada, alvo do Flamengo, na final da Copa do Mundo. (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

Diretor do Flamengo retorna da Argentina após reuniões por Almada

A declaração do empresário vai ao encontro do posicionamento de José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Na madrugada desta terça-feira, o dirigente português desembarcou no Rio de Janeiro após se reunir com o representante de Almada.

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Segundo Boto, o encontro teve como objetivo reafirmar o interesse do Rubro-Negro pelo jogador, mas também deixar claro que o Flamengo não participará de um leilão pelo atleta.

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— O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque seria um absurdo eu precisar convencê-lo. Ele jogou aqui por seis meses e conhece a grandeza do Flamengo, assim como todos nós. O que fui dizer é que não entraríamos em leilões. O que já havíamos combinado permanece de pé, caso ele queira vir para o Flamengo. Pode vir o Almada, pode vir outro jogador ou pode não vir ninguém. Mas, se alguém vier, será nas condições que o Flamengo considera adequadas, e não por meio de leilões — disse o dirigente.

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