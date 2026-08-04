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Sormani pede jogador do Palmeiras na Seleção: 'Vamos lamentar'

Alviverde venceu o Fortaleza por 3 a 0 na Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 19:57
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Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)
Sormani elogiou jogador do Palmeiras (Foto: Reprodução Placar)

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0, na tarde do último domingo (2), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois da partida, o jornalista Fábio Sormani elogiou Maurício e lamentou o fato de o meia ter vestido a camisa do Paraguai.

O naturalizado jogador do Palmeiras voltou da Copa do Mundo chamando o protagonismo e fazendo gols no Verdão. Para Sormani, o meia poderia ser o 10 'que falta' na Seleção Brasileira.

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- Eu queria falar do Maurício. Eu acho uma pena, nós vamos lamentar muito no futuro o fato dele ter jogado a Copa do Mundo pelo Paraguai. A gente reclama muito da ausência de um cara nessa posição, de um camisa 10. Ele não é aquele camisa 10 clássico, não é, mas ele é um camisa 10, ele é um camisa 10 — começou o jornalista sobre o meia do Palmeiras.

- Ele joga em todos os setores do campo, todos os setores do campo, todos os setores do campo. Faz gol, dá passes, ajuda na marcação, na saída de bola do adversário. O Brasil hoje, por exemplo, ele faz no Palmeiras o que o Paquetá faz no Flamengo, ou deveria — completou Sormani.

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Mauricio comemora o gol marcado pelo Palmeiras contra o Vitória
Mauricio comemora o gol marcado pelo Palmeiras contra o Vitória (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Palmeiras: STJD reduz punição de Mauricio a advertência

O meia-atacante Mauricio está liberado para defender o Palmeiras no próximo compromisso da equipe. Julgado na manhã desta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogador teve a punição de um jogo de suspensão convertida em advertência pelo tribunal.

O atleta respondeu pelo lance envolvendo o zagueiro Cacá, do Vitória, durante a vitória do Palmeiras pelo Brasileirão. Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta, Mauricio poderia ser punido com suspensão de um a seis jogos, conforme a intensidade e a gravidade da infração.

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Em depoimento aos auditores, o meia sustentou que não teve a intenção de atingir o adversário e citou seu histórico disciplinar para reforçar a defesa.

- Foi totalmente sem intenção. Dá para ver pelo meu histórico que não sou um jogador maldoso, com vontade de machucar o adversário. Sou muito tranquilo e sei da minha índole - afirmou o jogador do Palmeiras.

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