Globo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x Haiti Emissora anotou pico de audiência durante jogo da Copa

A segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo alcançou 51,3 milhões de pessoas no ecossistema Globo (TV Globo, sportv e Ge TV), segundo dados do IBOPE. Desse total, 37,5 milhões acompanharam o jogo exclusivamente pelas plataformas da Globo, o equivalente a 56,6% da audiência total.

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O confronto entre Brasil e Haiti registrou crescimento (3%) de público em relação à estreia da Seleção. O destaque foi para o público jovem (18 a 34 anos), que mais que dobrou em comparação às quatro semanas anteriores à Copa, avançando 102%.

Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

Audiência da Globo em Brasil x Haiti

Na TV Globo, a partida marcou 34 pontos de audiência e 53% de share, a maior audiência de uma sexta-feira nos últimos cinco anos. Já na TV por assinatura, o sportv liderou com folga, registrando audiência 14 vezes superior à do segundo colocado e concentrando 60% do consumo de TV paga durante a transmissão.

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A Ge TV também apresentou evolução, com audiência 20% maior em relação à estreia do Brasil na competição. O ge.globo registrou um aumento de 31% em alcance na comparação com a média do ano e a página do jogo do Brasil x Haiti teve 52% mais alcance e 63% mais visualizações do que a média dos jogos até aqui.

Nas redes sociais, os perfis da Globo e o projeto "2026 Convocados" registraram aumento de 61% em videoviews na comparação com o primeiro jogo. A Globo também liderou as conversas sobre a Copa, concentrando 45% das menções espontâneas ao torneio e mantendo a hashtag #CopaNaGlobo entre os Trending Topics Brasil por duas horas.

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