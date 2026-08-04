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Maestro Júnior critica José Boto, do Flamengo: 'Quero ver resultados'

Ídolo do clube questionou trabalho de dirigente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 16:55
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Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta
Gesticulando, Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Júnior, ídolo do Flamengo, realizou críticas à atual gestão do futebol do clube carioca, chefiada pelo dirigente José Boto. Durante o programa "Seleção Sportv", desta terça-feira (4), o atual comentarista foi sincero ao analisar as movimentações do português no mercado de transferências.

➡️ José Boto admite outras opções e aumenta expectativa por Luiz Henrique no Flamengo

Atualmente, o principal foco do Rubro-Negro é a negociação do meia argentino Thiago Almada, que ainda não se concretizou. A diretoria do clube carioca ainda não conseguiu convencer o atleta, que está dividido entre o River Plate, do negócio. Diante da ausência de reforços para o último semestre do ano, Júnior cobrou resultados da gestão de José Boto.

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➡️ José Boto é realista sobre Almada no Flamengo: 'Não entraremos em leilões'

— Sou suspeito para falar desse senhor, porque quando ele chegou ao Flamengo, ele disse que convenceu o Filipe Luís a ficar. Mentira! O que manteve o treinador foi o trabalho. E se você for olhar as contratações dele, eu tenho minhas dúvidas se elas foram tão favoráveis. Uma coisa é você ter capacidade de convencimento, outra coisa é ter a carteira cheia para pagar — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Eu perguntei a amigos, que são agentes na Europa, se eles conhecem o José Boto, e todos falaram que não conhecem. E por que ele usa dessa arrogância e dessa prepotência? Quero ver os resultados — concluiu.

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Boto fala sobre Almada

José Boto falou pela primeira vez após retornar da Argentina e abordou de forma direta as negociações do Flamengo por Thiago Almada. Em entrevista concedida no desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, na madrugada desta terça-feira (4), com a presença da reportagem do Lance!, o diretor de futebol confirmou que tratou da possível contratação do meia argentino, mas deixou claro que o Rubro-Negro não participará de "leilões" para fechar o negócio.

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Boto explicou que a viagem ao país vizinho não teve como objetivo convencer Almada a jogar no Flamengo. Segundo o dirigente, o meia já conhece a estrutura e a dimensão do clube por ter atuado no futebol brasileiro.

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— O motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, porque isso seria estúpido da parte do Almada se eu tivesse que ir para convencê-lo. Ele jogou aqui seis meses e sabe da grandeza do Flamengo, assim como nós todos — disse Boto.

O dirigente revelou que a principal mensagem levada ao estafe do jogador foi sobre os limites financeiros estabelecidos pelo Rubro-Negro.

— Aquilo que eu fui lá dizer é que nós não entraríamos em leilões. Aquilo que já tínhamos combinado é aquilo que vai ser, se ele quiser vir para o Flamengo — afirmou.

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