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Palestra na Rio Innovation Week aborda desafios do esporte no mundo digital

Evento teve participação do CEO do Lance!, Gustavo Mota

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 19:59
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Palestra da Rio Innovation Week com participação de Gustavo Mota, CEO do Lance!
Gustavo Mota, CEO do Lance!, foi um dos palestrantes da Rio Innovation Week (Foto: Lourenço Cavanellas/Lance!)

O primeiro dia (4) da Rio Innovation Week contou com uma palestra sobre o desafio das mídias esportivas tradicionais na adaptação ao meio digital. Gustavo Mota, CEO do Lance!, ao lado de Bruno Neves, da Placar, e Pedro Chiaverini, do Jornal dos Sports, foram os responsáveis por esclarecer ao público como os seus respectivos veículos lidam com as mudanças do impresso para o online. O papo foi mediado por PH Ferreira.

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Alguns pontos debatidos foram sobre como atrair o público para os novos meios de consumo digitais, a presença dos influenciadores e a utilização da inteligência artificial em veículos que lidam diretamente com informação e prezam pela credibilidade.

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Logo de cara, Gustavo destacou o intuito de seguir 'a favor da corrente' e permitir ao público que consuma o Lance! no momento e no formato que quiser. Para isso, afirmou que, além de estar em todas as plataformas, a presença em mídias prioritárias, como aplicativos e newsletters, é fundamental para fortalecer a permanência das pessoas no veículo.

— Tenho que estar com o app se quiserem notícia de gol. No Instagram, se quiserem notícias e conteúdo mais engraçados, preciso de um site robusto com conteúdo mais profundo. Tudo isso para que as pessoas consumam o que quiserem no tempo que quiserem — afirmou Mota.

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Palestra com participação de Gustavo Mota, CEO do Lance!

Como atingir o público?

No decorrer da conversa, os CEOs foram questionados sobre como atingir o público e, principalmente, a Geração Z, que não teve contato com o formato impresso dos veículos. De forma quase unânime, os influenciadores foram citados como peça-chave nesse processo. Em sua fala, Mota comentou sobre a parceria com Toguro durante a Copa do Mundo e como gosta de conduzir esses acordos.

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— Gosto de trabalhar com influenciadores focando no que eles têm de melhor, que não é a apuração, mas a opinião — disse o CEO do Lance!.

Além disso, destacou que, com a forte presença da inteligência artificial dentro do Google, o que reduziu a entrega do conteúdo nos navegadores, a atuação dos criadores digitais é uma maneira eficaz de atrair o público consumidor.

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Inteligência Artificial e novos desafios

Gustavo Mota destacou, por fim, que a presença das IAs é uma oportunidade de fazer diferente do que era feito até então. O executivo ressaltou que os conteúdos relacionados ao esporte representam mais de um quinto do que é consumido em toda a internet e, com o auxílio da inteligência artificial, torna-se possível atualizar e renovar essa forma de consumo.

De acordo com ele, um dos maiores desafios à frente de um veículo tradicional é fazer com que as pessoas entendam que este é um cenário de múltiplos vencedores. Segundo sua análise, o consumidor não necessita de apenas um site ou fornecedor de informações, de modo que vários portais podem obter sucesso.

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