Seleção da vida real #10: o romântico e obcecado por arrumação Lionel Messi Camisa 10 foi eleito o melhor jogador do mundo em oito oportunidades

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Lionel Messi, camisa 10 da seleção argentina, é um dos maiores jogadores do futebol mundial e considerado um dos melhores de toda a história. Hoje, no Inter Miami, o capitão da atual campeã do mundo venceu todos os grandes títulos que disputou na carreira, incluindo três Champions League, duas Copas Américas e a última edição da Copa do Mundo no Catar, em 2022.

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O Mundial de 2026 será o sexto disputado por Messi, que jogou o seu primeiro em 2006, quando tinha apenas 19 anos. Ao entrar em campo nos Estados Unidos, o argentino se tornará o recordista de participações na competição, ao lado de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa. Mesmo não vivendo a sua melhor fase, o veterano de 38 anos é uma das principais esperanças para buscar mais um título para a Albiceleste.

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Para celebrar o início da Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil do gênio argentino, com histórias e momentos marcantes fora dos gramados.

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Origem na Argentina e problema de saúde

Nascido em Rosário, na Argentina, Lionel Messi é, além de irmão de Maria Sol, Matias e Rodrigo, filho de Jorge Messi e Celia Cuccittini, operário e faxineira, respectivamente. O jogador e a família moravam em um bairro operário da cidade, chamado La Bajada, e, apesar de não passarem necessidades, após o diagnóstico da doença hormonal de Lionel, as contas começaram a apertar.

Hoje, com 1,70 m, Messi precisou lutar na infância contra o problema hormonal para conseguir crescer. Ao longo dos anos, ele enfrentou um tratamento caro que incluiu mais de duas mil agulhadas nas pernas, um custo que sua família não tinha condições de bancar. Enquanto atuava pelo Newell's Old Boys, o clube se recusou a pagar completamente pelo tratamento, fazendo com que o craque fosse oferecido para o River Plate, que, por sua vez, também não se dispôs a auxiliar a família de maneira integral.

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E foi aí que surgiu o interesse do Barcelona. O jovem foi à Catalunha fazer o teste para o clube e passou, mas retornou a Rosário para aguardar as negociações finais para se mudar para a Espanha. Porém, por ter apenas 13 anos e ser um estrangeiro, os costumes internos do clube foram desafiados, já que não era comum o investimento em jogadores não-espanhóis.

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Um dos médicos com que se consultou ao longo do seu tratamento na Argentina afirmou que o camisa 10 era muito pequeno, mas que acreditava no seu potencial de se tornar um atleta profissional.

— Baixinho, queria crescer e jogar futebol. Tinha um metro e vinte e cinco, mais ou menos. Eu dizia pra ele: "Quando você estrear no profissional do Newell's, você vai fazer um gol e dedicar a mim". Ele ainda me deve essa — disse o médico Diego Schwarzstein, que cuidou do jogador quando criança.

Nome em homenagem ao cantor Lionel Richie

O nome escolhido para o craque é uma homenagem ao cantor norte-americano Lionel Richie, que fez muito sucesso na década de 80, justamente a do nascimento do jogador. Em 2025, os dois se encontraram nos Estados Unidos e o artista revelou a história por meio do seu Instagram.

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— Quando Lionel conhece Lionel! A mãe dele o batizou em minha homenagem… e agora estamos aqui. Foi um prazer conhecê-lo depois de todos esses anos — disse o cantor.

Confira a postagem:

Amor de infância

Messi e sua mulher, Antonella Roccuzzo, são pais de três crianças, e a história dos dois começou ainda na infância, quando o craque tinha cerca de nove anos e frequentava o mercado dos atuais sogros em Rosário, na Argentina. A amizade dos dois foi atrapalhada pela distância, pois aos 13 o atleta se mudou para Barcelona por conta do futebol. Mas isso não abalou o jogador, que, segundo amigos do casal, enviava cartas para a colega e afirmava que ela seria a sua futura namorada.

Uma fatalidade acabou reunindo os dois novamente. Após Antonella receber a notícia da morte de uma amiga próxima, Messi, na época começando a despontar como uma das maiores promessas do futebol, rapidamente retornou à Argentina para consolar a atual esposa.

Entre 2007 e 2009, o casal manteve um relacionamento à distância e, em 2010, quando Messi já era considerado o melhor jogador do mundo, Antonella viajou à Espanha e os dois assumiram o relacionamento. Em 2011, jornais chegaram a relatar que o casal havia terminado, mas logo reatou o namoro. Casados oficialmente desde 2017, o casal teve Thiago em 2012, Mateo em 2015, Ciro em 2018 e estão juntos até hoje.

Lionel Messi tem três filhos com Antonella (Foto: Reprodução/Instagram)

Post mais curtido da história

Além dos recordes em campo, Messi também é o dono de uma marca impressionante nas redes sociais: a publicação com mais interações na história do Instagram. A postagem se trata da foto do craque com a taça da Copa do Mundo de 2026, conquistada sobre a França no Catar, em 2022, e já conta com mais de 70 milhões de curtidas e dois milhões de comentários.

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O jogador também está entre as três pessoas mais seguidas na plataforma, com um total de 506 milhões de inscritos em seu perfil, atrás apenas de Selena Gómez e Cristiano Ronaldo.

Confira a postagem

Tatuagens de Messi

Diferente do seu rival Cristiano Ronaldo, que não possui tatuagens por conta da rotina de doação de sangue, Lionel tem algumas imagens registradas em seu corpo. O craque reúne informações pessoais voltadas para a família e também para o futebol.

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Na perna esquerda, tem referências ao seu filho Thiago, ao número dez da sua camisa e à seleção da Argentina, enquanto na direita os nomes de todos os três filhos e a data de seus respectivos nascimentos. No braço direito, carrega símbolos ligados à religião, como imagem de Jesus Cristo com uma coroa de espinhos e uma referência à igreja de Santa Maria del Pi em Barcelona.

Localizada na parte superior esquerda das costas, Messi carrega o rosto de sua mãe, Celia Maria Cuccittini.

Lionel Messi tem tatuagens em homenagem aos filhos na pernas (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Organização excessiva de Lionel Messi

Em entrevista à Luzu TV no início do ano, Lionel admitiu ser obcecado por organização e, inclusive, falou que, no início da relação com Antonella, teve que chamar a atenção da companheira para esse ponto. Segundo o craque, ele tem o costume de separar as suas roupas por cor e de deixar todos os equipamentos de treino prontos na noite anterior.

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Além disso, o camisa 10 disse ter em sua rotina doméstica esse hábito desde pequeno e que o seu filho mais velho, Thiago, é o mais parecido com ele nesse sentido, enquanto Mateo é o mais bagunceiro da casa. O argentino também afirmou ter uma técnica específica de dobrar roupas que aprendeu quando criança.

Dono de clube

Em abril de 2026, Lionel adquiriu de maneira integral o UE Cornellà, clube da quinta divisão da Espanha, com o objetivo principal de desenvolver jogadores jovens. Após o anúncio da parceria, o pequeno clube sediado nos arredores de Barcelona passou de 40 mil seguidores para mais de 200 mil em apenas 24 horas.

O Cornellà usa branco e verde em seu uniforme e joga em gramado sintético. Além disso, tem uma arquibancada com capacidade para cerca de 1.500 torcedores.

— Essa ⁠mudança reforça os laços estreitos de Messi com Barcelona e seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e do talento local na Catalunha, uma conexão enraizada em ‌seus anos no FC Barcelona e mantida ‌desde então — disse ⁠o clube ⁠em nota oficial.

— A chegada de Lionel Messi marca ⁠o início ‌de um novo capítulo ‌na história do clube, com o objetivo de impulsionar o crescimento esportivo e institucional, fortalecendo suas bases e continuando ⁠a investir em talentos. O projeto é guiado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e uma ‌forte conexão com suas raízes locais — complementou a instituição.

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