Saiba quem vai interpretar Robinho na segunda temporada de 'Tremembé'

Robinho, preso por caso de estupro na Itália, será personagem na segunda temporada da série "Tremembé" do Amazon Prime Video. De acordo com a informação de Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, o ator Ícaro Silva fará o ex-jogador que ficou detido no "presídio dos famosos" por um ano e oito meses.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o processo de pré-produção iniciado para as gravações, que estão marcadas para começar no próximo mês, Ícaro passou a consultar especialistas esportivos e já alterou o seu visual para viver o detento detalhadamente na obra audiovisual. A estreia da temporada da série está prevista para o segundo semestre deste ano.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Criminosos envolvidos em casos de grande repercussão midiática no país, como Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, Cristian Cravinhos e Daniel Cravinhos, estiveram detidos no presídio retratado em "Tremembé". Robinho fará a sua aparição na série com um papel importante, contando com um episódio totalmente dedicado a ele e aos momentos que esteve na penitenciária.

continua após a publicidade

Ícaro Silva fará Robinho na série Tremembé (Foto: Bruno Poletti/Folhapress)

Relembre o caso de Robinho

O ex-atleta foi preso após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologar a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro coletivo. Em março de 2024, o STJ decidiu, por nove votos a dois, que Robinho deveria cumprir imediatamente a pena de nove anos em regime fechado no Brasil.

A condenação definitiva foi emitida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-jogador já havia retornado ao Brasil. O crime envolveu uma mulher albanesa na Itália.

continua após a publicidade

Em agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o ex-atacante na prisão, rejeitando um dos recursos apresentados pela defesa. A Justiça também negou outro pedido dos advogados que solicitava redução de 50 dias na pena devido à participação em curso profissionalizante de "Eletrônica Básica, Rádio e TV".

O primeiro recurso da defesa após a decisão do STJ começou a ser julgado em setembro de 2024, mas foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A análise foi retomada em novembro, quando o recurso foi negado por nove votos a dois.

Atualmente com 42 anos, Robinho está aposentado do futebol desde 2020, quando disputou sua última partida oficial pelo Istanbul Basaksehir. O clube turco conquistou o campeonato nacional naquele mesmo ano. Durante sua detenção em Tremembé, o ex-jogador participa de partidas de futebol no campo de terra da penitenciária.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável