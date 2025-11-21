Tremembé: segunda temporada da série vai abordar caso Robinho

O Prime Video anunciou a renovação da série "Tremembé" para uma segunda temporada, que incluirá novos personagens como o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand. A plataforma de streaming da Amazon fez o anúncio nesta sexta-feira (21).

A série retrata o cotidiano de detentos famosos no presídio paulista que dá nome à produção. O anúncio foi realizado por meio de um vídeo protagonizado por Marina Ruy Barbosa, atriz que interpreta Suzane na série.

Na nova fase, a trama masculina incorporará dois personagens condenados por estupro. O caso do ex-jogador da Seleção Brasileira Robinho está entre os contados na segunda temporada. Os atores que interpretarão esses papéis ainda não foram revelados.

Julgamento de recurso de Robinho no Brasil é suspenso temporariamente (Foto: DIVULGAÇÃO / SANTOS)

Novo presídio de Robinho tem celas com TV e banheiros coletivos; saiba mais

O ex-jogador Robinho deixou a Penitenciária 2 de Tremembé e passou a cumprir pena no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo. A transferência ocorreu na manhã da última segunda-feira (17/11), por volta das 8h30, após aprovação de pedido administrativo. Conheça o novo presídio.

O portal LeoDias divulgou, nesta terça-feira (18), imagens do Centro de Ressocialização de Limeira. O local opera como regime fechado e semiaberto, oferece estrutura com banheiros compartilhados, televisores e ventiladores na maioria das celas.

O ex-jogador de futebol estava desde março de 2024 na unidade conhecida como "presídio dos famosos". A mudança de estabelecimento prisional foi autorizada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) após análise de processo administrativo. A defesa do ex-atleta havia tentado anteriormente obter a transferência pela via judicial, mas o pedido foi rejeitado pela Justiça no final de outubro.

O tribunal negou o pedido judicial por entender que a solicitação deveria ser direcionada diretamente à SAP, não ao Poder Judiciário. Seguindo esta orientação, os advogados encaminharam o pedido pela via administrativa, obtendo resultado positivo.

Para fundamentar a solicitação de transferência, a defesa apresentou três argumentos principais: o comportamento exemplar de Robinho durante o período de reclusão, a inexistência de faltas disciplinares em seu histórico prisional e sua condição de réu primário.

O ex-jogador cumpre no Brasil pena por condenação recebida na Itália. Entre as unidades prisionais sugeridas pela defesa estavam Bragança Paulista, Rio Claro e Limeira, tendo sido esta última a escolhida para receber o detento. Com a transferência, Robinho deixou a região do Vale do Paraíba e passou para a região central do estado de São Paulo, onde está localizada Limeira.

Relembre o caso

O ex-atleta está preso após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologar a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro coletivo. Em março do ano passado, o STJ decidiu, por nove votos a dois, que Robinho deveria cumprir imediatamente a pena de nove anos em regime fechado no Brasil.

A condenação definitiva foi emitida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-jogador já havia retornado ao Brasil. O crime envolveu uma mulher albanesa na Itália.

Em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o ex-atacante na prisão, rejeitando um dos recursos apresentados pela defesa. A Justiça também negou outro pedido dos advogados que solicitava redução de 50 dias na pena devido à participação em curso profissionalizante de "Eletrônica Básica, Rádio e TV".

O primeiro recurso da defesa após a decisão do STJ começou a ser julgado em setembro de 2024, mas foi interrompido por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A análise foi retomada em novembro, quando o recurso foi negado por nove votos a dois.

Atualmente com 41 anos, Robinho está aposentado do futebol desde 2020, quando disputou sua última partida oficial pelo Istanbul Basaksehir. O clube turco conquistou o campeonato nacional naquele mesmo ano. Durante sua detenção em Tremembé, o ex-jogador participa de partidas de futebol no campo de terra da penitenciária.