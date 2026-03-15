Rivais reagem a Lucho Acosta no Fluminense: 'Parada surreal'

O duelo entre Fluminense e Athletico-PR, na tarde deste domingo (15), contou com mais uma atuação incrível de Lucho Acosta. Nas redes sociais, não foram só os torcedores do Tricolor que exaltaram o meia argentino.

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Tricolor tomou "gol-relâmpago", empatou logo na sequência e virou ainda no primeiro tempo, terminando os 45 minutos iniciais com um jogador a mais. O resultado parecia tranquilo, mas nada disso. O Furacão buscou a igualdade, e os donos da casa só conquistaram os três pontos nos acréscimos, com golaço de Guilherme Arana.

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Apesar de não ter participado com gols e assistências, Lucho Acosta foi apontado por torcedores do Fluminense como o craque do jogo. Nas redes sociais, muitos rivais também repercutiram a atuação do argentino. Veja os comentários abaixo:

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Veja comentários sobre Lucho Acosta

Como foi o jogo do Fluminense

O duelo começou frenético no Maracanã. Logo aos 4 minutos, o Athletico abriu o placar após falha do zagueiro Freytes, que errou corte de cabeça e entregou a bola nos pés de Zapelli. O meia acionou Mendoza, que bateu cruzado da entrada da área e acertou o cantinho de Fábio.

As vaias a Freytes tomaram conta do estádio. Contudo, a resposta do Fluminense veio rápida, quatro minutos depois: Hércules recebeu de Savarino do lado esquerdo da área e acertou um chute potente no ângulo para deixar tudo igual no placar.

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A pressão tricolor seguiu depois do empate, e a situação ficou ainda mais favorável aos donos da casa aos 27' da primeira etapa. Zapelli acertou solada na coxa de Samuel Xavier, e o árbitro apresentou cartão vermelho ao meia após revisão no VAR.

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Com um jogador a mais, não demorou muito para a virada do Fluminense. Hércules acionou Savarino na área, que ajeitou para Canobbio invadir com velocidade e bater colocado no ângulo para exercer a "lei do ex" e colocar o Tricolor em vantagem.

Canobbio faz gesto de respeito e não comemora gol pelo Fluminense contra o ex-clube Athletico (Foto: Matheus Vieira / Pera Photo Press)

Na volta do intervalo, os donos da casa seguiram pressionando e levando perigo, mas sem efetividade. O Athletico, por sua vez, se fechou em busca de uma oportunidade, que veio aos 30 minutos. Esquivel lançou bola na área em cobrança de falta, e Luiz Gustavo subiu sozinho para cabecear e empatar a partida mais uma vez.

O gol não abalou o Fluminense, que seguiu pressionando. Já nos acréscimos, veio a recompensa: Lucho invadiu a área foi desarmado por Felipinho, mas Guilherme Arana ficou com a sobra e soltou uma bomba no ângulo para decidir o jogo e decretar a vitória tricolor.