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Arena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x Marrocos

Fanzone reune cariocas, turistas e apaixonados por futebol em um dos cenários mais icônicos do Brasil

PorJoão Pedro RodriguesLeonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:13
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Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Um dos points mais badalados do Rio de Janeiro para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), é a Arena Copacabana, localizada na zona sul do RJ. No estilo "pé na areia", o espaço está localizado na altura da Avenida Princesa Isabel, com 6.200m² e capacidade para até dez mil torcedores para acompanhar a partida nos três telões gigantes de alta definição.

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    Memso horas antes do jogo, já era possível sentir o clima de patriotismo e empolgação no famoso calçadão de Copacabana. Veja:

    A entrada no espaço é gratuita, mas foi necessário retirar os ingressos de forma antecipada pela internet na plataforma Sympla. Com os ingressos esgotados, diveros torcedores que não conseguiram garantir a vaga se aglomeram em frente à entrada da Arena. A fanzone também oferece praça de alimentação e bares para consumo individual.

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    Além da transmissão da partida em telões, o público poderá aproveitar atrações musicais, experiências interativas e uma atmosfera de festa que promete fortes emoções do início ao fim. O pré-jogo de Brasil x Marrocos reserva apresentações dos cantores Arlindinho e L7nnon.

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    Onde assistir Brasil x Marrocos

    A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou. Neste sábado (13), a Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

    ➡️ Neymar estará com o Brasil para entreia vs Marrocos na Copa do Mundo

    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
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