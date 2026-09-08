Raphinha vira assunto após divulgação dos indicados à Bola de Ouro: 'Bizarro'
Jogador é capitão do Barcelona
Nesta terça-feira (8), a revista France Football divulgou os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, e o nome de Raphinha tomou conta das redes sociais. O atacante brasileiro ficou fora da lista que concorre à Bola de Ouro na temporada 2025/26.
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Na última jornada, o ponta disputou 33 partidas, marcou 21 gols e distribuiu oito assistências, além de conquistar o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha, culminando com a participação na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.
Veja alguns comentários:
O FERRAN TORRES TA E O RAPHINHA NAO ? Ai é loucura KK ai vem mané e quinones, pra ficar ainda mais bizarro— Leo (@Leomrt_) September 8, 2026
Raphinha tem que fazer sempre 2, 3x mais pra ter algum tipo de reconhecimento— . (@lipeaal) September 8, 2026
Ferran Torres dentro e Raphinha fora, inacreditável https://t.co/9BOY865UNv— Negão Compacto (@YuriBaiano7) September 8, 2026
Absurdo— A7 ™ 🇧🇷🇨🇭 (@_iia7ix) September 8, 2026
raphinha fez uma temporada melhor que 99% dos nomes indicados a bola de ouro e ficou de fora.— LucaS. 46x 🦁⚫️🔴🏆 (@Podolskiedm) September 8, 2026
Mbappé, Yamal e três brasileiros: veja os indicados à Bola de Ouro
Dentre os destaques da lista divulgada pela France Football, três brasileiros aparecem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.
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A relação reúne jogadores de clubes e seleções de diferentes países e coloca nomes como Mbappé, Dembélé, Lamine Yamal e Messi na disputa pelo principal prêmio individual do futebol mundial. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
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Veja todos os jogadores indicados ao prêmio da Bola de Ouro
- Jude Bellingham (23, Real Madrid e Inglaterra)
- Pau Cubarsi (19, Barcelona e Espanha)
- Marc Cucurella (28, Real Madrid e Espanha)
- Ousmane Dembélé (29, Paris Saint-Germain e França)
- Luís Díaz (29, Bayern de Munique e Colômbia)
- Bruno Fernandes (32, Manchester United e Portugal)
- Gabriel Magalhães (28, Arsenal e Brasil)
- Erling Haaland (26, Manchester City e Noruega)
- Achraf Hakimi (27, Paris Saint-Germain e Marrocos)
- Harry Kane (33, Bayern de Munique e Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (25, Paris Saint-Germain e Geórgia)
- Lamine Yamal (19, Barcelona e Espanha)
- Sadio Mané (34, Al-Nassr e Senegal)
- Marquinhos (32, Paris Saint-Germain e Brasil)
- Lautaro Martínez (29, Inter de Milão e Argentina)
- Kylian Mbappé (27, Real Madrid e França)
- Nuno Mendes (24, Paris Saint-Germain e Portugal)
- Lionel Messi (39, Inter Miami e Argentina)
- João Neves (21, Paris Saint-Germain e Portugal)
- Michael Olise (24, Bayern de Munique e França)
- Willian Pacho (24, Paris Saint-Germain e Equador)
- Julián Quiñones (29, Al-Qadsiah e México)
- Fabian Ruiz (30, Paris Saint-Germain e Espanha)
- William Saliba (25, Arsenal e França)
- Declan Rice (27, Arsenal e Inglaterra)
- Rodri (30, Barcelona e Espanha)
- Ferran Torres (26, Paris Saint-Germain e Espanha)
- Dayot Upamecano (27, Bayern de Munique e França)
- Vini Jr (26, Real Madrid e Brasil)
- Vitinha (26, Paris Saint-Germain e Portugal)
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