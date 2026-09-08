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Raphinha vira assunto após divulgação dos indicados à Bola de Ouro: 'Bizarro'

Jogador é capitão do Barcelona

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 13:39
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Raphinha com as mãos erguidas, com a camisa 10 da Seleção Brasileira
Raphinha é capitão do barcelona (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Nesta terça-feira (8), a revista France Football divulgou os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, e o nome de Raphinha tomou conta das redes sociais. O atacante brasileiro ficou fora da lista que concorre à Bola de Ouro na temporada 2025/26.

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Na última jornada, o ponta disputou 33 partidas, marcou 21 gols e distribuiu oito assistências, além de conquistar o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha, culminando com a participação na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

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Veja alguns comentários:

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Mbappé, Yamal e três brasileiros: veja os indicados à Bola de Ouro

Dentre os destaques da lista divulgada pela France Football, três brasileiros aparecem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.

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A relação reúne jogadores de clubes e seleções de diferentes países e coloca nomes como Mbappé, Dembélé, Lamine Yamal e Messi na disputa pelo principal prêmio individual do futebol mundial. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

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Veja todos os jogadores indicados ao prêmio da Bola de Ouro

    1.
  1. Jude Bellingham (23, Real Madrid e Inglaterra)
    2. 2.
  2. Pau Cubarsi (19, Barcelona e Espanha)
    3. 3.
  3. Marc Cucurella (28, Real Madrid e Espanha)
    4. 4.
  4. Ousmane Dembélé (29, Paris Saint-Germain e França)
    5. 5.
  5. Luís Díaz (29, Bayern de Munique e Colômbia)
    6. 6.
  6. Bruno Fernandes (32, Manchester United e Portugal)
    7. 7.
  7. Gabriel Magalhães (28, Arsenal e Brasil)
    8. 8.
  8. Erling Haaland (26, Manchester City e Noruega)
    9. 9.
  9. Achraf Hakimi (27, Paris Saint-Germain e Marrocos)
    10. 10.
  10. Harry Kane (33, Bayern de Munique e Inglaterra)
    11. 11.
  11. Khvicha Kvaratskhelia (25, Paris Saint-Germain e Geórgia)
    12. 12.
  12. Lamine Yamal (19, Barcelona e Espanha)
    13. 13.
  13. Sadio Mané (34, Al-Nassr e Senegal)
    14. 14.
  14. Marquinhos (32, Paris Saint-Germain e Brasil)
    15. 15.
  15. Lautaro Martínez (29, Inter de Milão e Argentina)
    16. 16.
  16. Kylian Mbappé (27, Real Madrid e França)
    17. 17.
  17. Nuno Mendes (24, Paris Saint-Germain e Portugal)
    18. 18.
  18. Lionel Messi (39, Inter Miami e Argentina)
    19. 19.
  19. João Neves (21, Paris Saint-Germain e Portugal)
    20. 20.
  20. Michael Olise (24, Bayern de Munique e França)
    21. 21.
  21. Willian Pacho (24, Paris Saint-Germain e Equador)
    22. 22.
  22. Julián Quiñones (29, Al-Qadsiah e México)
    23. 23.
  23. Fabian Ruiz (30, Paris Saint-Germain e Espanha)
    24. 24.
  24. William Saliba (25, Arsenal e França)
    25. 25.
  25. Declan Rice (27, Arsenal e Inglaterra)
    26. 26.
  26. Rodri (30, Barcelona e Espanha)
    27. 27.
  27. Ferran Torres (26, Paris Saint-Germain e Espanha)
    28. 28.
  28. Dayot Upamecano (27, Bayern de Munique e França)
    29. 29.
  29. Vini Jr (26, Real Madrid e Brasil)
    30. 30.
  30. Vitinha (26, Paris Saint-Germain e Portugal)

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