Champions League começa nesta terça-feira (8): confira o guia da competição
Pelo terceiro ano, a Uefa promove a realização do novo formato, com a "fase de liga"
Mais uma edição da Champions League começa nesta terça-feira (8), novamente no formato de fase de liga inaugurado na temporada 2024/25. Os jogos da 1ª rodada serão realizados até quinta-feira (10), com altas expectativas para as estreias dos times após janela de transferências movimentada.
Segundo o Supercomputador da Opta, o favorito ao título é o Arsenal, finalista do último torneio e atual campeão da Premier League, com 21,18% de chances. Já o bicampeão PSG, que começou mal o Campeonato Francês, é o quarto clube com maiores possibilidades de levantar o troféu: 7,73%, atrás de Bayern de Munique (19,9%) e Manchester City (12,03%). Na sequência, aparece o Barcelona de Raphinha, Yamal e companhia, com 6,97%.
O maior campeão da competição também não pode ser descartado: 15 vezes vencedor, o Real Madrid já está desconfortável com o "jejum" de duas temporadas. Para tentar retornar ao topo do Velho Continente, o time de Mbappé e Vini Jr investiu bastante no último mercado e trouxe de volta o treinador José Mourinho.
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Agenda da primeira rodada:
Terça-feira (8), 13h45 (de Brasília):
- Club Brugge x Aston Villa
- AEK Atenas x LASK
Terça-feira (8), 16h (de Brasília):
- Porto x Manchester City
- Real Madrid x Inter de Milão
- Borussia Dortmund x Villarreal
- Lille x Betis
Quarta-feira (9), 13h45 (de Brasília):
- Barcelona x Feyenoord
- VfB Stuttgart x Viking
Quarta-feira (9), 16h (de Brasília):
- Napoli x Arsenal
- Liverpool x Atlético Madrid
- PSG x Slovan Bratislava
- Sporting x Galatasaray
Quinta-feira (10), 13h45 (de Brasília):
- Fenerbahçe x Roma
- PSV x Shakhtar Donetsk
Quinta-feira (10), 16h (de Brasília):
- Bayern x Bodø/Glimt
- Slavia Praha x Lens
- Como x RB Leipzig
- Manchester United x Sabah FK
Relembre o formato da já não tão nova Champions League
Pelo terceiro ano consecutivo, a Uefa promove a realização da chamada "fase de liga" no lugar da tradicional fase de grupos. Na estrutura em vigor, cada um dos 36 participantes disputa oito jogos (quatro em casa, quatro fora) para definir uma classificação geral. Os confrontos são determinados por sorteio com auxílio de um software desenvolvido pela entidade.
Ao final das oito rodadas, os oito melhores colocados garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto os times posicionados entre a 9ª e a 24ª posições disputam a repescagem em duelos de ida e volta.
Confira o caminho de cada equipe:
Pote 1
- Real Madrid (Espanha): Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e AEK Atenas (F).
- Manchester City (Inglaterra): PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), RB Leipzig (F), AEK Atenas (C) e Lens (F).
- Inter de Milão (Itália): Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar Donetsk (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Slovan Bratislava (F).
- Barcelona (Espanha): Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F).
- Atlético de Madrid (Espanha): Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodø/Glimt (F), Viking (C) e Stuttgart (F).
- PSG (França): Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Slovan Bratislava (C) e Como (F).
- Liverpool (Inglaterra): Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e LASK (F).
- Arsenal (Inglaterra): Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
- Bayern de Munique (Alemanha): Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodø/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
Pote 2
- Club Brugge (Bélgica): Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodø/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F).
- Borussia Dortmund (Alemanha): Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodø/Glimt (F), AEK Atenas (C) e Sabah (F).
- Porto (Portugal): Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
- Aston Villa (Inglaterra): PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F).
- Real Betis (Espanha): Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Slovan Bratislava (F).
- Roma (Itália): Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Slovan Bratislava (C) e AEK Atenas (F).
- Manchester United (Inglaterra): Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), RB Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F).
- Sporting (Portugal): Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e Lens (F).
- PSV (Holanda): Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar Donetsk (C), RB Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F).
Pote 3
- Shakhtar Donetsk (Ucrânia): Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), RB Leipzig (F), AEK Atenas (C) e Slovan Bratislava (F).
- Villarreal (Espanha): PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
- Bodø/Glimt (Noruega): Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), LASK (C) e Lens (F).
- RB Leipzig (Alemanha): Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar Donetsk (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F).
- Fenerbahçe (Turquia): Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar Donetsk (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
- Feyenoord (Holanda): Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), RB Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F).
- Galatasaray (Turquia): Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK Atenas (F).
- Napoli (Itália): Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodø/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F).
- Lille (França): Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodø/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) e Stuttgart (F).
Pote 4
- Lens (França): Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodø/Glimt (C), RB Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F).
- Slavia Praga (Tchéquia): Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F).
- Sabah (Azerbaijão): Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
- Stuttgart (Alemanha): Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slovan Bratislava (F).
- Como (Itália): PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), RB Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK Atenas (C) e Lens (F).
- LASK (Áustria): Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodø/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) e AEK Atenas (F).
- Viking (Noruega): Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F).
- AEK Atenas (Grécia): Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e Como (F).
- Slovan Bratislava (Eslováquia): Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shakhtar Donetsk (C), Lille (F), Stuttgart (C) e LASK (F).
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Champions League ou Brasileirão?
Como de costume, a principal competição de clubes do planeta conta com uma legião de brasileiros. Nesta temporada, serão 60 jogadores tupiniquins distribuídos entre os 36 clubes. A lista vai de astros como Vinícius Júnior e Bruno Guimarães a atletas menos conhecidos. Para não perder nada, veja abaixo a lista com todos os representantes do Brasil:
|Jogador
|Clube
|Posição
Bruno Guimarães
Arsenal
Meio-campista
Gabriel Magalhães
Arsenal
Zagueiro
Alysson
Aston Villa
Atacante
João Gomes
Aston Villa
Meio-campista
Gabriel Jesus
Barcelona
Atacante
Raphinha
Barcelona
Atacante
Antony
Betis
Atacante
Natan
Betis
Zagueiro
Kauã Prates
Borussia Dortmund
Lateral
Kaiki
Como
Lateral
Yan Couto
Como
Lateral
Ederson
Fenerbahçe
Goleiro
Rodrigo Becão
Fenerbahçe
Zagueiro
Gabriel Sara
Galatasaray
Meio-campista
Carlos Augusto
Inter de Milão
Lateral
Luis Henrique
Inter de Milão
Meio-campista
João Tornich
LASK
Zagueiro
Alexsandro
Lille
Zagueiro
Alisson
Liverpool
Goleiro
Allan
Manchester City
Atacante
Vitor Reis
Manchester City
Zagueiro
Andrey Santos
Manchester United
Meio-campista
Matheus Cunha
Manchester United
Atacante
Alisson Santos
Napoli
Atacante
David Neres
Napoli
Atacante
Giovane
Napoli
Atacante
Gabriel Mec
Porto
Atacante
Pepê
Porto
Atacante
Souza
Porto
Lateral
William Gomes
Porto
Atacante
Lucas Beraldo
PSG
Zagueiro
Marquinhos
PSG
Zagueiro
Mauro Júnior
PSV
Lateral
Rômulo
RB Leipzig
Atacante
Endrick
Real Madrid
Atacante
Éder Militão
Real Madrid
Zagueiro
Rodrygo
Real Madrid
Atacante
Vinícius Júnior
Real Madrid
Atacante
Wesley
Roma
Lateral
Du Queiroz
Sabah FK
Meio-campista
Júnior Almeida
Sabah FK
Zagueiro
Alisson
Shakhtar Donetsk
Atacante
Bruninho
Shakhtar Donetsk
Atacante
Eguinaldo
Shakhtar Donetsk
Atacante
Gabriel Carvalho
Shakhtar Donetsk
Atacante
Isaque
Shakhtar Donetsk
Meio-campista
Kauã Elias
Shakhtar Donetsk
Atacante
Luca Meirelles
Shakhtar Donetsk
Atacante
Lucas Ferreira
Shakhtar Donetsk
Atacante
Marlon
Shakhtar Donetsk
Zagueiro
Marlon Gomes
Shakhtar Donetsk
Meio-campista
Newerton
Shakhtar Donetsk
Atacante
Pedrinho
Shakhtar Donetsk
Atacante
Pedro Henrique
Shakhtar Donetsk
Lateral
Vinícius Tobias
Shakhtar Donetsk
Lateral
Diego Callai
Sporting
Goleiro
Kaique Pereira
Sporting
Goleiro
Luís Guilherme
Sporting
Atacante
Pedro Lima
Sporting
Meio-campista
Luiz Júnior
Villarreal
Goleiro
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