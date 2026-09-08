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Champions League começa nesta terça-feira (8): confira o guia da competição

Pelo terceiro ano, a Uefa promove a realização do novo formato, com a "fase de liga"

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 04:00
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Marquinhos levanta a taça da Champions League, cercado por jogadores do PSG.
PSG, atual bicampeão da Champions League e capitaneado pelo brasileiro Marquinhos, inicia trajetória em busca de mais um troféu (Foto: Franck Fife / AFP)

Mais uma edição da Champions League começa nesta terça-feira (8), novamente no formato de fase de liga inaugurado na temporada 2024/25. Os jogos da 1ª rodada serão realizados até quinta-feira (10), com altas expectativas para as estreias dos times após janela de transferências movimentada.

Segundo o Supercomputador da Opta, o favorito ao título é o Arsenal, finalista do último torneio e atual campeão da Premier League, com 21,18% de chances. Já o bicampeão PSG, que começou mal o Campeonato Francês, é o quarto clube com maiores possibilidades de levantar o troféu: 7,73%, atrás de Bayern de Munique (19,9%) e Manchester City (12,03%). Na sequência, aparece o Barcelona de Raphinha, Yamal e companhia, com 6,97%.

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O maior campeão da competição também não pode ser descartado: 15 vezes vencedor, o Real Madrid já está desconfortável com o "jejum" de duas temporadas. Para tentar retornar ao topo do Velho Continente, o time de Mbappé e Vini Jr investiu bastante no último mercado e trouxe de volta o treinador José Mourinho.

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Agenda da primeira rodada:

Terça-feira (8), 13h45 (de Brasília):

  • Club Brugge x Aston Villa
  • AEK Atenas x LASK

Terça-feira (8), 16h (de Brasília):

  • Porto x Manchester City
  • Real Madrid x Inter de Milão
  • Borussia Dortmund x Villarreal
  • Lille x Betis

Quarta-feira (9), 13h45 (de Brasília):

  • Barcelona x Feyenoord
  • VfB Stuttgart x Viking

Quarta-feira (9), 16h (de Brasília):

  1. Napoli x Arsenal
  2. Liverpool x Atlético Madrid
  3. PSG x Slovan Bratislava
  4. Sporting x Galatasaray

Quinta-feira (10), 13h45 (de Brasília):

  • Fenerbahçe x Roma
  • PSV x Shakhtar Donetsk

Quinta-feira (10), 16h (de Brasília):

  • Bayern x Bodø/Glimt
  • Slavia Praha x Lens
  • Como x RB Leipzig
  • Manchester United x Sabah FK
Bruno Guimarães em ação em jogo do Arsenal na Premier League
Bruno Guimarães, volante brasileiro, é o principal reforço do Arsenal em busca da sonhada Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

Relembre o formato da já não tão nova Champions League

Pelo terceiro ano consecutivo, a Uefa promove a realização da chamada "fase de liga" no lugar da tradicional fase de grupos. Na estrutura em vigor, cada um dos 36 participantes disputa oito jogos (quatro em casa, quatro fora) para definir uma classificação geral. Os confrontos são determinados por sorteio com auxílio de um software desenvolvido pela entidade.

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Ao final das oito rodadas, os oito melhores colocados garantem vaga direta nas oitavas de final, enquanto os times posicionados entre a 9ª e a 24ª posições disputam a repescagem em duelos de ida e volta.

Confira o caminho de cada equipe:

Pote 1

  1. Real Madrid (Espanha): Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), RB Leipzig (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e AEK Atenas (F).
  2. Manchester City (Inglaterra): PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), RB Leipzig (F), AEK Atenas (C) e Lens (F).
  3. Inter de Milão (Itália): Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar Donetsk (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Slovan Bratislava (F).
  4. Barcelona (Espanha): Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F).
  5. Atlético de Madrid (Espanha): Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodø/Glimt (F), Viking (C) e Stuttgart (F).
  6. PSG (França): Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Slovan Bratislava (C) e Como (F).
  7. Liverpool (Inglaterra): Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e LASK (F).
  8. Arsenal (Inglaterra): Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
  9. Bayern de Munique (Alemanha): Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodø/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).

Pote 2

  1. Club Brugge (Bélgica): Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodø/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F).
  2. Borussia Dortmund (Alemanha): Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodø/Glimt (F), AEK Atenas (C) e Sabah (F).
  3. Porto (Portugal): Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
  4. Aston Villa (Inglaterra): PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F).
  5. Real Betis (Espanha): Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Slovan Bratislava (F).
  6. Roma (Itália): Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Slovan Bratislava (C) e AEK Atenas (F).
  7. Manchester United (Inglaterra): Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), RB Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F).
  8. Sporting (Portugal): Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e Lens (F).
  9. PSV (Holanda): Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar Donetsk (C), RB Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F).

Pote 3

  1. Shakhtar Donetsk (Ucrânia): Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), RB Leipzig (F), AEK Atenas (C) e Slovan Bratislava (F).
  2. Villarreal (Espanha): PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
  3. Bodø/Glimt (Noruega): Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), LASK (C) e Lens (F).
  4. RB Leipzig (Alemanha): Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar Donetsk (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F).
  5. Fenerbahçe (Turquia): Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar Donetsk (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
  6. Feyenoord (Holanda): Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), RB Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F).
  7. Galatasaray (Turquia): Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK Atenas (F).
  8. Napoli (Itália): Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodø/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F).
  9. Lille (França): Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodø/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) e Stuttgart (F).

Pote 4

  1. Lens (França): Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodø/Glimt (C), RB Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F).
  2. Slavia Praga (Tchéquia): Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F).
  3. Sabah (Azerbaijão): Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
  4. Stuttgart (Alemanha): Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slovan Bratislava (F).
  5. Como (Itália): PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), RB Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK Atenas (C) e Lens (F).
  6. LASK (Áustria): Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodø/Glimt (F), Slovan Bratislava (C) e AEK Atenas (F).
  7. Viking (Noruega): Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F).
  8. AEK Atenas (Grécia): Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar Donetsk (F), LASK (C) e Como (F).
  9. Slovan Bratislava (Eslováquia): Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shakhtar Donetsk (C), Lille (F), Stuttgart (C) e LASK (F).

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Champions League ou Brasileirão?

Como de costume, a principal competição de clubes do planeta conta com uma legião de brasileiros. Nesta temporada, serão 60 jogadores tupiniquins distribuídos entre os 36 clubes. A lista vai de astros como Vinícius Júnior e Bruno Guimarães a atletas menos conhecidos. Para não perder nada, veja abaixo a lista com todos os representantes do Brasil:

JogadorClubePosição

Bruno Guimarães

Arsenal

Meio-campista

Gabriel Magalhães

Arsenal

Zagueiro

Alysson

Aston Villa

Atacante

João Gomes

Aston Villa

Meio-campista

Gabriel Jesus

Barcelona

Atacante

Raphinha

Barcelona

Atacante

Antony

Betis

Atacante

Natan

Betis

Zagueiro

Kauã Prates

Borussia Dortmund

Lateral

Kaiki

Como

Lateral

Yan Couto

Como

Lateral

Ederson

Fenerbahçe

Goleiro

Rodrigo Becão

Fenerbahçe

Zagueiro

Gabriel Sara

Galatasaray

Meio-campista

Carlos Augusto

Inter de Milão

Lateral

Luis Henrique

Inter de Milão

Meio-campista

João Tornich

LASK

Zagueiro

Alexsandro

Lille

Zagueiro

Alisson

Liverpool

Goleiro

Allan

Manchester City

Atacante

Vitor Reis

Manchester City

Zagueiro

Andrey Santos

Manchester United

Meio-campista

Matheus Cunha

Manchester United

Atacante

Alisson Santos

Napoli

Atacante

David Neres

Napoli

Atacante

Giovane

Napoli

Atacante

Gabriel Mec

Porto

Atacante

Pepê

Porto

Atacante

Souza

Porto

Lateral

William Gomes

Porto

Atacante

Lucas Beraldo

PSG

Zagueiro

Marquinhos

PSG

Zagueiro

Mauro Júnior

PSV

Lateral

Rômulo

RB Leipzig

Atacante

Endrick

Real Madrid

Atacante

Éder Militão

Real Madrid

Zagueiro

Rodrygo

Real Madrid

Atacante

Vinícius Júnior

Real Madrid

Atacante

Wesley

Roma

Lateral

Du Queiroz

Sabah FK

Meio-campista

Júnior Almeida

Sabah FK

Zagueiro

Alisson

Shakhtar Donetsk

Atacante

Bruninho

Shakhtar Donetsk

Atacante

Eguinaldo

Shakhtar Donetsk

Atacante

Gabriel Carvalho

Shakhtar Donetsk

Atacante

Isaque

Shakhtar Donetsk

Meio-campista

Kauã Elias

Shakhtar Donetsk

Atacante

Luca Meirelles

Shakhtar Donetsk

Atacante

Lucas Ferreira

Shakhtar Donetsk

Atacante

Marlon

Shakhtar Donetsk

Zagueiro

Marlon Gomes

Shakhtar Donetsk

Meio-campista

Newerton

Shakhtar Donetsk

Atacante

Pedrinho

Shakhtar Donetsk

Atacante

Pedro Henrique

Shakhtar Donetsk

Lateral

Vinícius Tobias

Shakhtar Donetsk

Lateral

Diego Callai

Sporting

Goleiro

Kaique Pereira

Sporting

Goleiro

Luís Guilherme

Sporting

Atacante

Pedro Lima

Sporting

Meio-campista

Luiz Júnior

Villarreal

Goleiro

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