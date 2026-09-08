Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores

Hamilton Rodrigues se confundiu durante a transmissão da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 19:36
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense e Platense, pela Libertadores
Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense x Platense pela Libertadores (Foto: Reprodução)

Uma gafe do narrador Hamilton Rodrigues, da ESPN, durante a transmissão de Fluminense e Platense, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Ao falar sobre a expectativa da torcida tricolor para a partida, o profissional citou um trecho do hino do Vasco como se fizesse parte da música do Tricolor.

— Que o Fluminense faça sua torcida feliz, como diz o hino: 'Sua imensa torcida bem feliz' — afirmou o narrador durante a transmissão.

➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

A frase, porém, não pertence ao hino do Fluminense. "Tua imensa torcida bem feliz" é um dos trechos do hino do Vasco, o que rapidamente chamou atenção dos torcedores nas redes sociais. No entanto, ainda durante a primeira etapa, o narrador citou o seu "erro" e afirmou que não foi uma referência ao Cruzmaltino.

continua após a publicidade

— Eu quis fazer referência à torcida imensa do Fluminense, não ao Vasco. Que hoje tenham uma noite feliz, só isso — explicou Hamilton.

➡️Com desfalque, Fluminense está escalado para pegar o Platense

Logo após o comentário, torcedores questionaram o erro de Hamilton Rodrigues e ironizaram a situação. Veja a repercussão:

Fluminense enfrenta o Platense pela Libertadores

Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida é transmitida pela ESPN e pelo Disney+.

O Tricolor chega ao confronto invicto desde o retorno de Marcão ao comando da equipe, com três vitórias e dois empates em cinco partidas. No último compromisso, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A partida de volta contra o Platense está marcada para a próxima terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. Quem avançar enfrentará Palmeiras ou LDU na semifinal da Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vini Jr caindo com jogadores da Inter de Milão

Fora de Campo

Falha em Real Madrid x Inter de Milão viraliza: 'Inacreditável'

Há 2 horas
Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Fora de Campo

Possível destino de Cebolinha, do Flamengo, repercute: 'Coisa séria'

Há 2 horas
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027

Futebol Internacional

IA aponta favorito ao título da Champions League; veja ranking

Há 5 horas
Paulo Silas em programa da ESPN

Fora de Campo

Silas aponta problemas e projeta futuro da Seleção Brasileira: 'Nunca mais'

Há 5 horas
Savinho e Richarlison (Fotos: reprodução instagram)

Fora de Campo

Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o Vasco

Há 5 horas
Raphinha com as mãos erguidas, com a camisa 10 da Seleção Brasileira

Fora de Campo

Raphinha vira assunto após divulgação dos indicados à Bola de Ouro: 'Bizarro'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Felipe Melo crava contratação de Richarlison pelo Vasco

Weverton, goleiro do Grêmio, com a mão esquerda na cintura

Declaração de Weverton, do Grêmio, gera revolta: 'Não esperava'

Thiago Almada coma camisa do River Plate

River provoca Flamengo com vídeo de Almada e enlouquece torcedores: 'O único'

Bolasie, da Chapecoense, sorrindo e apontando

Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'

Mbappé aponta em quem votaria para Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini Jr

Protesto de torcedores do Inter em torno do Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos

Comandante também abordou a questão da sua punição recente (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo manda recado a Abel após Botafogo x Palmeiras

Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Elton John Watford Rock In Rio

Elton John, atração principal do Rock in Rio, tem história de amor com o Watford

Episódio de discussão entre atletas do mesmo time chamou atenção (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Palmeiras

Alexander Barboza, do Palmeiras, gritando

Barboza vira assunto em Botafogo x Palmeiras: 'Estava na cara'

Abel Ferreira, do Palmeiras, caminhando

Torcedores do Palmeiras se revoltam com liderança do Flamengo: 'Tenebrosa'