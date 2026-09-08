Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores

Uma gafe do narrador Hamilton Rodrigues, da ESPN, durante a transmissão de Fluminense e Platense, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Ao falar sobre a expectativa da torcida tricolor para a partida, o profissional citou um trecho do hino do Vasco como se fizesse parte da música do Tricolor.

— Que o Fluminense faça sua torcida feliz, como diz o hino: 'Sua imensa torcida bem feliz' — afirmou o narrador durante a transmissão.

➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

A frase, porém, não pertence ao hino do Fluminense. "Tua imensa torcida bem feliz" é um dos trechos do hino do Vasco, o que rapidamente chamou atenção dos torcedores nas redes sociais. No entanto, ainda durante a primeira etapa, o narrador citou o seu "erro" e afirmou que não foi uma referência ao Cruzmaltino.

continua após a publicidade

— Eu quis fazer referência à torcida imensa do Fluminense, não ao Vasco. Que hoje tenham uma noite feliz, só isso — explicou Hamilton.

➡️Com desfalque, Fluminense está escalado para pegar o Platense

Logo após o comentário, torcedores questionaram o erro de Hamilton Rodrigues e ironizaram a situação. Veja a repercussão:

O narrador da ESPN agora:



"Que o Fluminense faça sua torcida feliz como diz o hino, sua imensa torcida bem feliz"



Sim, ele citou o hino do Vasco kkkkkkkk — Fred Sincero (@FREDSIINCERO) September 8, 2026

narrador da espn parafraseando o hino do vasco pra falar sobre o fluminense.

vai ficar por isso mesmo? — arthur (@thurflu) September 8, 2026

O narrador da ESpN meteu um "Tua imensa torcida bem feliz" pro fluminense kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Átilaᶜʳᶠ 🇦🇴 (@AtilaVieira81) September 8, 2026

É impressão minha ou o narrador da ESPN citou letra do hino do Vasco e falou que era do Fluminense? — Carter Lucian (@CarterLucian) September 8, 2026

Narrador da espn Ja começou bem — Tiago Rodrigues (@tiagords93) September 8, 2026

Fluminense enfrenta o Platense pela Libertadores

Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida é transmitida pela ESPN e pelo Disney+.

O Tricolor chega ao confronto invicto desde o retorno de Marcão ao comando da equipe, com três vitórias e dois empates em cinco partidas. No último compromisso, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A partida de volta contra o Platense está marcada para a próxima terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. Quem avançar enfrentará Palmeiras ou LDU na semifinal da Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.