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Raphinha iguala Messi e faz história pelo Barcelona

Brasileiro chega aos seis gols nas quatro primeiras rodadas e repete feito alcançado pelo craque argentino em duas temporadas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 13:47
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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

O começo da temporada 2026/27 de Raphinha pelo Barcelona já entrou para a história do clube. O atacante brasileiro chegou aos seis gols nas quatro primeiras rodadas de La Liga, feito que só foi alcançado por mais um jogador neste século: Lionel Messi.

Messi conseguiu atingir a mesma marca em duas temporadas diferentes: 2012/13 e 2013/14. Agora, Raphinha aparece ao lado do craque argentino em uma estatística de destaque no Campeonato Espanhol.

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A marca foi confirmada após o brasileiro balançar as redes no duelo entre Barcelona e Valencia. Na atual temporada, Raphinha passou a atuar mais centralizado, como centroavante, depois de o clube não conseguir concretizar a contratação de Julián Álvarez.

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Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Raphinha vive fase artilheira no Barcelona

Aos 29 anos, o brasileiro soma quatro partidas, seis gols e uma assistência na La Liga em 2026/27. O jogador tem contrato com o Barcelona até 2028. Antes de chegar ao futebol espanhol, Raphinha também teve passagem pelo futebol português, onde defendeu Vitória de Guimarães e Sporting entre 2015 e 2019.

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Contratado em 2022 pelo Barcelona, Raphinha tem 78 gols marcados em 179 partidas disputadas pelo clube catalão. O atleta tem a oportunidade de elevar seus números e mira a marca de Ronaldinho Gaúcho, que balançou as redes 94 vezes com a camisa culé. No Barcelona, Raphinha foi artilheiro da equipe em duas edições da Champions League, além da Copa do Rei da temporada 2022/2023.

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