AO VIVO: Veja os indicados a Bola de Ouro Masculina

A revista France Football divulga nesta terça-feira (8) os indicados às categorias da Bola de Ouro 2026, premiação que reconhece os principais destaques da temporada 2025/26 do futebol mundial.

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Ao longo do dia, a organização anuncia os candidatos aos diferentes troféus da edição. A cerimônia que revelará os vencedores está marcada para 26 de outubro, em Londres, e terá um significado especial: a Bola de Ouro completa 70 anos em 2026.

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(Nota em atualização)

Acompanhe abaixo, em tempo real, a divulgação dos indicados e todas as atualizações da Bola de Ouro 2026.

Jude Bellingham (23, Real Madrid e Inglaterra) Pau Cubarsi (19, Barcelona e Espanha) Marc Cucurella (28, Real Madrid e Espanha) Ousmane Dembélé (29, Paris Saint-Germain e França) Luís Díaz (29, Bayern de Munique e Colômbia) Bruno Fernandes (32, Manchester United e Portugal) Gabriel Magalhães (28, Arsenal e Brasil) Erling Haaland (26, Manchester City e Noruega) Achraf Hakimi (27, Paris Saint-Germain e Marrocos) Harry Kane (33, Bayern de Munique e Inglaterra) Khvicha Kvaratskhelia (25, Paris Saint-Germain e Geórgia) Lamine Yamal (19, Barcelona e Espanha) Sadio Mané (34, Al-Nassr e Senegal) Marquinhos (32, Paris Saint-Germain e Brasil) Lautaro Martínez (29, Inter de Milão e Argentina) Kylian Mbappé (27, Real Madrid e França)

Criada em 1956, a Bola de Ouro foi idealizada pela revista francesa e se tornou uma das principais referências individuais do futebol. A premiação reconhece anualmente os jogadores, treinadores, clubes e jovens talentos que mais se destacaram ao longo da temporada europeia, considerada de julho de um ano a junho do seguinte.

A edição de 2026 também terá uma mudança histórica. Pela primeira vez, a cerimônia deixará Paris e será realizada em Londres, na Inglaterra, no dia 26 de outubro. O local exato e o horário do evento ainda não foram divulgados pelos organizadores.

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A escolha da capital inglesa faz parte das celebrações pelos 70 anos da premiação e homenageia Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956. Desde 2019, a cerimônia vinha sendo realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, após também passar por outros locais emblemáticos da capital francesa ao longo de sua história.

Inicialmente restrita a jogadores europeus, a Bola de Ouro ampliou seus critérios em 1995 e passou a permitir a eleição de atletas de outros continentes. Entre os brasileiros, quatro jogadores já conquistaram o principal prêmio masculino: Ronaldo, vencedor em 1997 e 2002, Rivaldo, em 1999, Ronaldinho, em 2005, e Kaká, em 2007.

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