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Lesões explicam ausência de Raphinha na lista da Bola de Ouro

Contusão que tirou o brasileiro da Copa do Mundo foi a quinta na temporada

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 13:40
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Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
Raphinha em ação no jogo contra o Haiti, no qual sentiu lesão que o tirou do restante da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

A não-presença de Raphinha na lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro, anunciada nesta terça-feira (8), repercutiu no Brasil e no mundo. Justa ou não, a ausência do brasileiro certamente passa por um fator decisivo: as lesões. Em 2025/26, quando esteve em campo, o astro do Barcelona repetiu individualmente o desempenho que o colocou como um dos favoritos ao prêmio no ano anterior. Contudo, múltiplas lesões na coxa tiraram o atacante de alguns dos jogos mais decisivos da temporada.

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Ao fim do ano complicado fisicamente, a Copa do Mundo representava a chance de reviravolta para o jogador de 29 anos. No entanto, a participação no torneio também terminou cedo, após apenas dois jogos disputados, em decorrência de outra contusão.

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A lesão do Mundial foi a quinta de Raphinha entre agosto de 2025 e julho de 2026, período de análise do desempenho dos jogadores para a Bola de Ouro — quatro foram na coxa direita e uma na coxa esquerda. Ao todo, o brasileiro perdeu 27 jogos devido aos problemas físicos. Entre as partidas estiveram confrontos decisivos para o Barça, que foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, mas caiu na Champions League e Copa do Rei.

Com o atacante em campo, o time catalão venceu o Real Madrid duas vezes. Sem ele, teve a única derrota em "El Clásico" da temporada. O meia-atacante desfalcou o elenco nos jogos de ida e volta das quartas de final da Champions League, culminando na eliminação para o Atlético de Madri. Diante do mesmo rival, ficou fora da partida de ida da semifinal da Copa do Rei, quando o Barcelona foi goleado por 4 a 0. Após seu retorno, o Barça venceu a volta por 3 a 0.

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Os números comprovam a relevância de Raphinha na campanha da equipe comandada por Hansi Flick: o aproveitamento caiu de 90% com o brasileiro para 64% sem ele.

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Lesões x números: calendário de Raphinha na temporada

  1. 16/08/2025: início da temporada europeia
  2. Três jogos pelo Barcelona, com um gol, uma assistência e 66,6% de aproveitamento
  3. Dois jogos pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 50% de aproveitamento
  4. Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols, uma assistência e 100% de aproveitamento
  5. 26/09/2025 a 21/11/2025: primeira lesão na coxa tira Raphinha de 13 jogos
  6. 12 jogos pelo Barcelona, com oito gols, três assistências e 91,6% de aproveitamento
  7. 15/01/2026 a 20/01/2026: segunda lesão na coxa tira Raphinha de um jogo
  8. Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
  9. 02/02/2026 a 14/02/2026: terceira lesão na coxa tira Raphinha de três jogos
  10. Nove jogos pelo Barcelona, com seis gols, duas assistências e 81,4% de aproveitamento
  11. Um jogo pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 0% de aproveitamento
  12. 28/03/2026 a 30/04/2026: quarta lesão na coxa tira Raphinha de sete jogos
  13. Três jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
  14. Quatro jogos pela Seleção Brasileira, com uma assistência e 75% de aproveitamento
  15. 19/06/2026: Raphinha tem quinta lesão na coxa

Na temporada anterior, Raphinha foi considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, vencida por Ousmane Dembelé. Em 2025/26, os números individuais não ficaram muito atrás e o aproveitamento coletivo foi ainda melhor. No entanto, as ausências em confrontos tão importantes tiraram o apelo de nova campanha para o brasileiro ser um dos melhores jogadores do planeta.

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Raphinha pelo Barcelona em 24/25:

  1. 57 jogos (53 como titular)
  2. 34 gols
  3. 22 assistências
  4. 76% de aproveitamento

Raphinha pelo Barcelona em 25/26:

  1. 33 jogos (27 como titular)
  2. 21 gols
  3. 7 assistências
  4. 90% de aproveitamento

Agora, o brasileiro começa 2026/27 em altíssimo nível novamente: atuando como falso 9, soma seis gols e uma assistência em quatro jogos de La Liga. Nesta quarta-feira (9), às 13h45 (de Brasília), o astro da Seleção Brasileira estreia na nova edição da Champions League, quando o Barcelona recebe o Feyenoord, da Holanda, na 1ª rodada da fase de liga.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha começou temporada 2026/27 em versão artilheira pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)

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Quem são os candidatos à Bola de Ouro?

  1. Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)
  2. Pau Cubarsí (Barcelona / Espanha)
  3. Marc Cucurella (Real Madrid / Espanha)
  4. Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain / França)
  5. Luís Díaz (Bayern de Munique / Colômbia)
  6. Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal)
  7. Gabriel Magalhães (Arsenal / Brasil)
  8. Erling Haaland (Manchester City / Noruega)
  9. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain / Marrocos)
  10. Harry Kane (Bayern de Munique / Inglaterra)
  11. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain / Geórgia)
  12. Lamine Yamal (Barcelona / Espanha)
  13. Sadio Mané (Al-Nassr / Senegal)
  14. Marquinhos (Paris Saint-Germain / Brasil)
  15. Lautaro Martínez (Inter de Milão / Argentina)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid / França)
  17. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain / Portugal)
  18. Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)
  19. João Neves (Paris Saint-Germain / Portugal)
  20. Michael Olise (Bayern de Munique / França)
  21. Willian Pacho (Paris Saint-Germain / Equador)
  22. Julián Quiñones (Al-Qadsiah / México)
  23. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain / Espanha)
  24. William Saliba (Arsenal / França)
  25. Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)
  26. Rodri (Barcelona / Espanha)
  27. Ferran Torres (Paris Saint-Germain / Espanha)
  28. Dayot Upamecano (Bayern de Munique / França)
  29. Vini Jr (Real Madrid / Brasil)
  30. Vitinha (Paris Saint-Germain / Portugal)
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