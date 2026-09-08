Possível destino de Cebolinha, do Flamengo, repercute: 'Coisa séria'
Jogador deve deixar o clube nesta janela
De saída do Flamengo e especulado em diversos clubes do futebol nacional e internacional, Everton Cebolinha teve um possível destino repercutido nas redes sociais nesta terça-feira (8). Com acerto encaminhado junto ao Santos, o atacante pode deixar o clube carioca após quatro anos para se juntar a Neymar e companhia.
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Com apenas 12 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o ponta soma um gol e duas assistências na competição, além de ter recusado recentemente uma oferta do Botafogo.
Veja alguns comentários:
Santos como Flamengo de 2022 ta virando coisa séria. Arão, Gabigol, Cebola, Rodinei— LC Martins 4x 🏆🌎 (@lucasmartinssq) September 8, 2026
Que seja feliz no santos— Carlão (@Carlosplxx) September 8, 2026
tão montando o time de amigos do neymar mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkk que resenha— Gusttavo 🇦🇴 (@GustavoGN__) September 8, 2026
O Santos virou uma seleção— Worldcup (@Worldcupyyy) September 8, 2026
O super santos está se formando— Shinobi FLA 🔴⚫ (@flajoker7) September 8, 2026
Saiba os detalhes da possível ida de Cebolinha para o Santos
Everton Cebolinha, de 30 anos, negocia com o Santos por um contrato válido até o final desta temporada, assim como aconteceu com os recém-contratados Arthur e Lima.
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A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo Lance!. Ele irá rescindir com o Flamengo, com quem tem contrato até dezembro, para poder assinar com o Peixe. A reportagem também apurou que há uma cláusula em que as partes podem renovar o contrato por mais dois anos.
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Cebolinha estava com a delegação rubro-negra em Belém, quando o Flamengo jogou com o Remo, pelo Brasileirão. No entanto, o jogador foi liberado da viagem de Quito, onde o time carioca jogará as quartas de final da Libertadores. Ele, agora, é aguardado no CT Rei Pelé para realizar exames médicos.
O Flamengo acusou motivos particulares para a liberação do jogador, mas o real motivo foi o avanço das negociações. Recentemente, Cebolinha recusou uma proposta do Botafogo, com o discurso de que queria deixar o Rio de Janeiro, podendo, inclusive, deixar o país. No entanto, o projeto do Santos, aliado ao "fator Neymar", pode ter pesado na decisão do jogador de permanecer no Brasil.
O atacante tem 12 jogos no Brasileirão, número limite para poder trocar de equipe ainda nesta temporada e disputar a competição.
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