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Falha em Real Madrid x Inter de Milão viraliza: 'Inacreditável'

Jogo é válido pela Champions League

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 17:22
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Vini Jr caindo com jogadores da Inter de Milão
Valverde marcou para o Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Durante o primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Inter de Milão nesta terça-feira (8), pela Champions League, um erro crasso do goleiro Josep Martínez chamou atenção nas redes sociais. Após falha da defesa italiana no gol de Kylian Mbappé, o arqueiro entregou a bola nos pés de Federico Valverde, que ampliou o placar.

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Apesar do domínio da Internazionale, que finalizou 11 vezes contra seis do clube espanhol, os comandados de José Mourinho venceram a etapa inicial por 2 a 0. O confronto é válido pela primeira rodada da fase de liga da competição.

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Veja alguns comentários:

Mbappé pulando nos braços de Valverde, do Real Madrid
Mbappé e Valverde marcaram para o Real Madrid contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Relação Vini Jr, Mbappé e José Mourinho

Em coletiva antes da partida contra a Inter de Milão, Mbappé foi questionado sobre as críticas ao funcionamento do ataque do Real Madrid. A dupla formada pelo francês e por Vini Jr vem sendo alvo de comparações e análises desde a chegada do atacante ao clube espanhol, principalmente pela necessidade de os dois contribuírem mais sem a bola.

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Mbappé, porém, evitou entrar em uma disputa individual com companheiros e outros candidatos ao prêmio. O francês reconheceu que precisa evoluir em alguns aspectos, mas destacou que possui características diferentes de outros jogadores.

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— Temos que melhorar. Eu poderia ser esperto e dizer que marco mais gols que Dembélé Raphinha, e que eles precisam marcar mais para serem como eu. Cada um é diferente, mas quero fazer as coisas de maneira inteligente. É claro que preciso melhorar, mas não gosto de comparações porque acredito que faço muitas coisas que os outros não fazem — afirmou o atacante.

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A declaração também aparece em meio às cobranças feitas pelo técnico José Mourinho, que recentemente destacou a necessidade de Mbappé Vini trabalharem mais pelo coletivo. O francês, por sua vez, afirmou que não vê a escolha entre marcar gols e conquistar títulos como uma obrigação.

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— Eu aceitaria marcar 30 gols se isso significasse ganhar títulos. Prefiro ganhar troféus. Mas sempre quero marcar gols e ganhar títulos. Não precisamos escolher entre uma coisa e outra. Podemos fazer as duas — concluiu o francês.

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