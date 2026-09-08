Falha em Real Madrid x Inter de Milão viraliza: 'Inacreditável'
Jogo é válido pela Champions League
Durante o primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Inter de Milão nesta terça-feira (8), pela Champions League, um erro crasso do goleiro Josep Martínez chamou atenção nas redes sociais. Após falha da defesa italiana no gol de Kylian Mbappé, o arqueiro entregou a bola nos pés de Federico Valverde, que ampliou o placar.
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Apesar do domínio da Internazionale, que finalizou 11 vezes contra seis do clube espanhol, os comandados de José Mourinho venceram a etapa inicial por 2 a 0. O confronto é válido pela primeira rodada da fase de liga da competição.
Veja alguns comentários:
Inacreditável o que goleiro da Inter fez— Sala12 (@OficialSala12) September 8, 2026
VALVERDE amplia no Bernabéu:
REAL MADRID 2X0 INTER! pic.twitter.com/5GgUZzeEI2
Lambança terrível do goleiro , inacreditável a falha kkkk— Eldiablo171☠️🎱🎱🇦🇹🇦🇷 (@171Eldiablo) September 8, 2026
Esse goleiro vai ter pesadelo com o Valverde hoje kkkkkkkkkkk— kiki WAG do Olise e do Benito 🌱 💞✨️ (@sekaieulevanto) September 8, 2026
Quero eu ganhar um presente assim quinta feira, igual a este goleiro do Inter de Milão deu para valverde do real Madrid.— Daniel Curvelo (@DanielCurvelo19) September 8, 2026
Relação Vini Jr, Mbappé e José Mourinho
Em coletiva antes da partida contra a Inter de Milão, Mbappé foi questionado sobre as críticas ao funcionamento do ataque do Real Madrid. A dupla formada pelo francês e por Vini Jr vem sendo alvo de comparações e análises desde a chegada do atacante ao clube espanhol, principalmente pela necessidade de os dois contribuírem mais sem a bola.
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Mbappé, porém, evitou entrar em uma disputa individual com companheiros e outros candidatos ao prêmio. O francês reconheceu que precisa evoluir em alguns aspectos, mas destacou que possui características diferentes de outros jogadores.
— Temos que melhorar. Eu poderia ser esperto e dizer que marco mais gols que Dembélé e Raphinha, e que eles precisam marcar mais para serem como eu. Cada um é diferente, mas quero fazer as coisas de maneira inteligente. É claro que preciso melhorar, mas não gosto de comparações porque acredito que faço muitas coisas que os outros não fazem — afirmou o atacante.
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A declaração também aparece em meio às cobranças feitas pelo técnico José Mourinho, que recentemente destacou a necessidade de Mbappé e Vini trabalharem mais pelo coletivo. O francês, por sua vez, afirmou que não vê a escolha entre marcar gols e conquistar títulos como uma obrigação.
— Eu aceitaria marcar 30 gols se isso significasse ganhar títulos. Prefiro ganhar troféus. Mas sempre quero marcar gols e ganhar títulos. Não precisamos escolher entre uma coisa e outra. Podemos fazer as duas — concluiu o francês.
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