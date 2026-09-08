Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'
Equipes se enfrentam na noite desta terça-feira (8)
O goleiro Léo Jardim protagonizou um lance inusitado no início da partida entre Independiente Santa Fe e Vasco, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos nove minutos do primeiro tempo, um tiro de meta do jogador vascaíno percorreu praticamente todo o campo e quase entrou no gol colombiano.
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Ao bater o tiro de meta, Léo Jardim acabou atravessando o campo inteiro com seu chute. O chute ganhou força, quicou próximo ao goleiro Asprilla e tomou uma trajetória perigosa. Surpreendido pelo quique da bola, o goleiro do Santa Fe precisou se esticar e conseguiu espalmar para escanteio.
Apesar da possibilidade de a bola entrar diretamente no gol adversário, o lance não poderia resultar em gol válido para o Vasco, já que tiro de meta - sem toque de um jogador - não pode ser validado.
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Veja o lance:
Quase golaço do LEO JARDIM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hcXuce1eZh— SAVASCO (@savasco_of) September 8, 2026
Mesmo com a jogada não podendo terminar em gol válido, os torcedores vascaínos se divertiram com a situação. Alguns destacaram que seria um lance absurdo caso a bola tivesse entrado, enquanto outros lembraram da irregularidade. Veja a repercussão:
O pior de tudo é que se encobrisse o goleiro nao ia valer— Brxno (@brxno3107) September 8, 2026
Se entra não iria valer , o goleiro deles foi burro em ceder escanteio— russel (@russelwqs) September 8, 2026
blz que não ia valer, mas ia ser absurdo— gabizinha ⭑ ࣪ ˖ (@gabizinhastudy) September 8, 2026
Já fez mais que todo o ataque nos 2 últimos jogos— 𝐶𝑎𝑐𝑎𝑢 🪐 (@50tonsdenarri) September 8, 2026
Olha a velocidade da bola kk— MHenrique (@henriquegiil) September 8, 2026
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