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Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'

Equipes se enfrentam na noite desta terça-feira (8)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 20:01
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco
Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O goleiro Léo Jardim protagonizou um lance inusitado no início da partida entre Independiente Santa Fe e Vasco, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos nove minutos do primeiro tempo, um tiro de meta do jogador vascaíno percorreu praticamente todo o campo e quase entrou no gol colombiano.

➡️ Como assistir a Ind. Santa Fe x Vasco no Paramount+?

Ao bater o tiro de meta, Léo Jardim acabou atravessando o campo inteiro com seu chute. O chute ganhou força, quicou próximo ao goleiro Asprilla e tomou uma trajetória perigosa. Surpreendido pelo quique da bola, o goleiro do Santa Fe precisou se esticar e conseguiu espalmar para escanteio.

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Apesar da possibilidade de a bola entrar diretamente no gol adversário, o lance não poderia resultar em gol válido para o Vasco, já que tiro de meta - sem toque de um jogador - não pode ser validado.

➡️ Santa Fe x Vasco: onde assistir, horário e escalações da partida pela Sul-Americana

Veja o lance:

Mesmo com a jogada não podendo terminar em gol válido, os torcedores vascaínos se divertiram com a situação. Alguns destacaram que seria um lance absurdo caso a bola tivesse entrado, enquanto outros lembraram da irregularidade. Veja a repercussão:

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