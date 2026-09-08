O goleiro Léo Jardim protagonizou um lance inusitado no início da partida entre Independiente Santa Fe e Vasco, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos nove minutos do primeiro tempo, um tiro de meta do jogador vascaíno percorreu praticamente todo o campo e quase entrou no gol colombiano.

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Ao bater o tiro de meta, Léo Jardim acabou atravessando o campo inteiro com seu chute. O chute ganhou força, quicou próximo ao goleiro Asprilla e tomou uma trajetória perigosa. Surpreendido pelo quique da bola, o goleiro do Santa Fe precisou se esticar e conseguiu espalmar para escanteio.

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Apesar da possibilidade de a bola entrar diretamente no gol adversário, o lance não poderia resultar em gol válido para o Vasco, já que tiro de meta - sem toque de um jogador - não pode ser validado.

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Veja o lance:

Quase golaço do LEO JARDIM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hcXuce1eZh — SAVASCO (@savasco_of) September 8, 2026

Mesmo com a jogada não podendo terminar em gol válido, os torcedores vascaínos se divertiram com a situação. Alguns destacaram que seria um lance absurdo caso a bola tivesse entrado, enquanto outros lembraram da irregularidade. Veja a repercussão:

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O pior de tudo é que se encobrisse o goleiro nao ia valer — Brxno (@brxno3107) September 8, 2026

Se entra não iria valer , o goleiro deles foi burro em ceder escanteio — russel (@russelwqs) September 8, 2026

blz que não ia valer, mas ia ser absurdo — gabizinha ⭑ ࣪ ˖ (@gabizinhastudy) September 8, 2026

Já fez mais que todo o ataque nos 2 últimos jogos — 𝐶𝑎𝑐𝑎𝑢 🪐 (@50tonsdenarri) September 8, 2026

Olha a velocidade da bola kk — MHenrique (@henriquegiil) September 8, 2026

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