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Raphinha fica fora da Bola de Ouro 2026, diz jornal europeu

Atacante brasileiro vive início histórico pelo Barcelona, mas não aparece entre os 30 finalistas ao prêmio

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 10:23
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Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Raphinha não está entre os indicados para a Bola de Ouro 2026 (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Raphinha vive um dos melhores momentos de sua trajetória no Barcelona, mas não vai aparecer entre os concorrentes à Bola de Ouro 2026. Segundo o jornal europeu 433, o atacante brasileiro estará fora dos 30 nomes que vão disputar o prêmio. A organização da premiação, porém, ainda não divulgou oficialmente a lista de finalistas.

A possível ausência chama atenção pelo momento vivido pelo brasileiro no clube catalão. Raphinha marcou seis gols nas quatro primeiras rodadas de La Liga, igualando uma marca que, neste século, havia sido alcançada apenas por Lionel Messi com a camisa do Barcelona.

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Raphinha iguala marca de Messi no Barcelona

Raphinha chegou aos seis gols nas quatro primeiras rodadas de La Liga, feito que Messi conseguiu em duas temporadas diferentes: 2012/13 e 2013/14. O brasileiro confirmou a marca ao balançar as redes no duelo entre Barcelona e Valencia.

Aos 29 anos, o atacante soma seis gols e uma assistência em quatro partidas pelo Campeonato Espanhol nesta temporada. Raphinha também passou a atuar mais centralizado, como centroavante, após o Barcelona não conseguir concretizar a contratação de Julián Álvarez.

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Quando será a Bola de Ouro?

A cerimônia da Bola de Ouro 2026 está marcada para 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Pela primeira vez em décadas, o evento será realizado fora da França. A mudança acontece em razão das comemorações pelos 70 anos da premiação, além da homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Raphinha busca marca histórica no Barcelona

Contratado pelo Barcelona em 2022, Raphinha soma 78 gols em 179 partidas pelo clube catalão. O brasileiro tem contrato com a equipe até 2028 e busca se aproximar de outro ídolo histórico do clube.

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O atacante mira os 94 gols marcados por Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Barcelona. Raphinha já foi artilheiro da equipe em duas edições da Champions League e também na Copa do Rei da temporada 2022/23.

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