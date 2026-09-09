Gabriel Jesus desabafa e conta detalhes de sua ida ao Barcelona: 'De repente'
O brasileiro foi surpreendido pela decisão do Arsenal
Em um movimento surpreendente, Gabriel Jesus se tornou o novo reforço do Barcelona após deixar o Arsenal. Em entrevista à "SportyTV", o atacante revelou os detalhes da negociação e contou como aconteceu sua saída do clube inglês. O brasileiro afirmou que realizou toda a pré-temporada normalmente, apesar de já saber que teria poucas oportunidades, até ser surpreendido pela decisão do Arsenal.
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A mudança aconteceu rapidamente. O Barcelona contratou Gabriel Jesus por 10 milhões de euros, e o brasileiro afirmou que não pensou duas vezes quando recebeu a possibilidade de vestir a camisa do clube catalão. Durante a entrevista, o atacante também explicou que permaneceu treinando normalmente durante a preparação do Arsenal para a temporada, mesmo diante da perspectiva de ter pouco espaço no elenco.
— A verdade é que eu estava treinando. Fiz toda a pré-temporada com o Arsenal, normalmente. Obviamente, eu já sabia que provavelmente não ia jogar lá ou que não teria muitas oportunidades, mas ninguém tinha me dito nada — contou Gabriel Jesus.
Segundo o brasileiro, a situação mudou de maneira inesperada quando ele passou a realizar atividades separado dos companheiros.
— Sou profissional, então obviamente continuei treinando com o grupo. Aí, de repente, me colocaram para treinar sozinho. Continuei treinando e dando tudo de mim para estar pronto caso tivesse a chance de jogar novamente no mais alto nível — relatou.
Foi nesse cenário que apareceu a oportunidade de se transferir para o Barcelona. Gabriel Jesus afirmou que aceitou imediatamente a possibilidade de jogar pelo clube espanhol e destacou a atuação de Deco, do presidente e de seu empresário para viabilizar o negócio.
— Sabíamos que eu tinha a oportunidade de vir e eu disse sim imediatamente, aconteça o que acontecer. Estou muito feliz por estar aqui — afirmou.
A negociação foi concluída por 10 milhões de euros e marcou a última contratação do Barcelona na janela. Gabriel Jesus chegou depois de o clube não conseguir avançar pela contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.
Gabriel Jesus é quinto brasileiro com mais gols na Champions
A chegada ao Barcelona também recoloca Gabriel Jesus no centro de uma competição na qual o atacante construiu números relevantes. Relacionado para a estreia do clube catalão contra o Feyenoord, o brasileiro soma 26 gols em 54 partidas pela Champions League.
A marca coloca Gabriel Jesus ao lado de Rodrygo como o quinto brasileiro com mais gols na história da competição. Apenas Neymar, com 43, Vini Jr, com 34, Kaká, com 30, e Rivaldo, com 27, estão à frente.
Entre os jogadores brasileiros em atividade, Gabriel Jesus aparece na terceira posição do ranking. O atacante ainda acumula 126 gols e 67 assistências em 358 partidas por clubes europeus desde 2017.
O período na Inglaterra também foi marcado por números expressivos na Premier League. Gabriel Jesus chegou a 79 gols na competição, tornando-se o segundo brasileiro com mais gols no torneio, atrás apenas de Roberto Firmino.
Pelo futebol inglês, o atacante conquistou cinco títulos da Premier League: quatro pelo Manchester City e um pelo Arsenal. A marca o coloca como o segundo brasileiro com mais troféus da competição, atrás de Ederson.
Agora no Barcelona, Gabriel Jesus volta a ter a Champions League como um dos principais palcos para iniciar sua trajetória pelo novo clube.
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