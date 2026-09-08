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IA aponta favorito ao título da Champions League; veja ranking

IA aponta o Arsenal como o principal favorito ao título da Champions League

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 14:40
Supervisionado porGustavo Loio,
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Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026/27 (Foto: Valery Hache / AFP)

A fase de grupos da Champions League começa nesta terça-feira (8), cercada de grande expectativa. Entre as novidades da temporada 2026/27, como o primeiro teste do Manchester City sem Pep Guardiola e o retorno de José Mourinho ao Real Madrid, um estudo de estatística avançada projetou os principais candidatos ao troféu europeu. O supercomputador do Opta Analyst simulou milhares de cenários da competição e apontou o Arsenal como o grande favorito para conquistar o título na primavera de 2027.

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Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos
Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos (Foto: Valery Hache / AFP)

Para chegar às probabilidades, a inteligência artificial analisou o desempenho recente e os dados táticos das 36 equipes participantes. O Arsenal comandado por Mikel Arteta lidera a lista com 20,9% de chances de erguer a taça. Logo na sequência aparece o Bayern de Munique, com 19,4%. Na prática, os dados indicam que duas a cada cinco simulações apontaram o título para os Gunners ou para a equipe alemã.

PosiçãoClubeProbabilidade de Título

Arsenal

20,9%

Bayern de Munique

19,4%

Manchester City

12,3%

Barcelona

8,2%

Paris Saint-Germain

7,1%

Liverpool

6,1%

Real Madrid

4,4%

Manchester United

3,8%

Inter de Milão

3,6%

10º

Aston Villa

2,0%

A grande surpresa do levantamento ficou por conta das posições de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Mesmo sendo o atual campeão do torneio, o PSG de Luis Enrique ocupa apenas a 5ª colocação do ranking, com 7,1% de chances de vencer a competição pela terceira vez consecutiva. Já o Real Madrid aparece em 7º lugar, com 4,4%, numericamente mais próximo de equipes como Manchester United e Inter de Milão do que de rivais diretos como o Barcelona.

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Segundo a análise do algoritmo, a maturação dos projetos, a consistência dos elencos e a bagagem acumulada em edições anteriores colocam Arsenal e Bayern à frente da concorrência. Eliminados na última edição pelo próprio PSG, os campeões da Premier League e da Bundesliga surgem com a maior cotação estatística para erguer a taça europeia.

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