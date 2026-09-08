IA aponta favorito ao título da Champions League; veja ranking
IA aponta o Arsenal como o principal favorito ao título da Champions League
A fase de grupos da Champions League começa nesta terça-feira (8), cercada de grande expectativa. Entre as novidades da temporada 2026/27, como o primeiro teste do Manchester City sem Pep Guardiola e o retorno de José Mourinho ao Real Madrid, um estudo de estatística avançada projetou os principais candidatos ao troféu europeu. O supercomputador do Opta Analyst simulou milhares de cenários da competição e apontou o Arsenal como o grande favorito para conquistar o título na primavera de 2027.
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Para chegar às probabilidades, a inteligência artificial analisou o desempenho recente e os dados táticos das 36 equipes participantes. O Arsenal comandado por Mikel Arteta lidera a lista com 20,9% de chances de erguer a taça. Logo na sequência aparece o Bayern de Munique, com 19,4%. Na prática, os dados indicam que duas a cada cinco simulações apontaram o título para os Gunners ou para a equipe alemã.
|Posição
|Clube
|Probabilidade de Título
1º
Arsenal
20,9%
2º
Bayern de Munique
19,4%
3º
Manchester City
12,3%
4º
Barcelona
8,2%
5º
Paris Saint-Germain
7,1%
6º
Liverpool
6,1%
7º
Real Madrid
4,4%
8º
Manchester United
3,8%
9º
Inter de Milão
3,6%
10º
Aston Villa
2,0%
A grande surpresa do levantamento ficou por conta das posições de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Mesmo sendo o atual campeão do torneio, o PSG de Luis Enrique ocupa apenas a 5ª colocação do ranking, com 7,1% de chances de vencer a competição pela terceira vez consecutiva. Já o Real Madrid aparece em 7º lugar, com 4,4%, numericamente mais próximo de equipes como Manchester United e Inter de Milão do que de rivais diretos como o Barcelona.
Segundo a análise do algoritmo, a maturação dos projetos, a consistência dos elencos e a bagagem acumulada em edições anteriores colocam Arsenal e Bayern à frente da concorrência. Eliminados na última edição pelo próprio PSG, os campeões da Premier League e da Bundesliga surgem com a maior cotação estatística para erguer a taça europeia.
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