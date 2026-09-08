IA aponta favorito ao título da Champions League; veja ranking

A fase de grupos da Champions League começa nesta terça-feira (8), cercada de grande expectativa. Entre as novidades da temporada 2026/27, como o primeiro teste do Manchester City sem Pep Guardiola e o retorno de José Mourinho ao Real Madrid, um estudo de estatística avançada projetou os principais candidatos ao troféu europeu. O supercomputador do Opta Analyst simulou milhares de cenários da competição e apontou o Arsenal como o grande favorito para conquistar o título na primavera de 2027.

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Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos (Foto: Valery Hache / AFP)

Para chegar às probabilidades, a inteligência artificial analisou o desempenho recente e os dados táticos das 36 equipes participantes. O Arsenal comandado por Mikel Arteta lidera a lista com 20,9% de chances de erguer a taça. Logo na sequência aparece o Bayern de Munique, com 19,4%. Na prática, os dados indicam que duas a cada cinco simulações apontaram o título para os Gunners ou para a equipe alemã.

Posição Clube Probabilidade de Título 1º Arsenal 20,9% 2º Bayern de Munique 19,4% 3º Manchester City 12,3% 4º Barcelona 8,2% 5º Paris Saint-Germain 7,1% 6º Liverpool 6,1% 7º Real Madrid 4,4% 8º Manchester United 3,8% 9º Inter de Milão 3,6% 10º Aston Villa 2,0%

A grande surpresa do levantamento ficou por conta das posições de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Mesmo sendo o atual campeão do torneio, o PSG de Luis Enrique ocupa apenas a 5ª colocação do ranking, com 7,1% de chances de vencer a competição pela terceira vez consecutiva. Já o Real Madrid aparece em 7º lugar, com 4,4%, numericamente mais próximo de equipes como Manchester United e Inter de Milão do que de rivais diretos como o Barcelona.

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Segundo a análise do algoritmo, a maturação dos projetos, a consistência dos elencos e a bagagem acumulada em edições anteriores colocam Arsenal e Bayern à frente da concorrência. Eliminados na última edição pelo próprio PSG, os campeões da Premier League e da Bundesliga surgem com a maior cotação estatística para erguer a taça europeia.

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