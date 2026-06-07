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Astro português quebra o silêncio após agressão contra zagueiro do Brasileirão

Iván Román viveu uma tarde agitada no amistoso entre Chile e Portugal

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 07/06/2026
10:44
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Portugal x Chile (Foto: Portugal/Reprodução)
imagem cameraPortugal venceu o Chile em último amistoso antes da Copa do Mundo. (Foto: Portugal/Reprodução)
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A vitória de Portugal sobre o Chile por 2 a 1, no último amistoso antes da Copa do Mundo, acabou ficando em segundo plano após uma confusão envolvendo Rafael Leão e Iván Román, zagueiro do Atlético-MG. Expulso após acertar um soco no defensor chileno, o atacante português se pronunciou nas redes sociais e explicou o que o levou a agir daquela forma.

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O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando uma falta sobre João Cancelo deu início a um princípio de tumulto entre jogadores das duas seleções. Durante a discussão, Iván Román empurrou o lateral português, provocando a reação imediata de Rafael Leão, que partiu para cima do adversário.

Após a partida, o astro português resolveu se manifestar publicamente. Segundo ele, sua intenção era defender um companheiro de equipe, sem o objetivo de machucar o rival.

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— Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega, nunca com a intenção de magoar o adversário — escreveu Leão.

A arbitragem não hesitou e aplicou cartão vermelho direto para Rafael Leão e Iván Román. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou debates entre torcedores sobre a atitude do jogador português.

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O amistoso foi o último compromisso de Portugal antes da disputa da Copa do Mundo. A seleção europeia está no Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e Congo. Já o Chile não conseguiu vaga no Mundial após uma campanha decepcionante nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminando na última colocação da competição.

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