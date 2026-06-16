Mbappé é sincero sobre críticas à sua participação defensiva: 'Preciso dar' Atacante falou em entrevista à imprensa francesa

Principal estrela da seleção francesa, Kylian Mbappé reconheceu que ainda precisa crescer em um aspecto frequentemente apontado por críticos: a participação defensiva. Em entrevista ao jornal francês "Le Parisien", o atacante afirmou que pretende dar um passo adiante nesse quesito durante a Copa do Mundo de 2026.

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O tema surgiu de forma descontraída durante a conversa, quando seu irmão mais novo, Ethan Mbappé, questionou se ele pretendia "defender ou pressionar algum dia". A resposta veio em tom bem-humorado, mas acompanhada de autocrítica.

— Ele defende muito mais do que eu — brincou o camisa 10 francês, antes de admitir a necessidade de evolução:

— Sempre fui muito exigente comigo mesmo e acho que preciso dar um passo a mais nesse aspecto. É algo importante para qualquer equipe e eu tenho que fazer isso. Tudo precisa começar nesta Copa do Mundo, porque queremos conquistá-la.

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Nos últimos anos, Mbappé se consolidou como um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial, mas também passou a conviver com questionamentos sobre a intensidade sem a bola. O atacante entende que o futebol moderno exige cada vez mais comprometimento coletivo e admite que as críticas construtivas precisam ser absorvidas.

Ao comparar sua função à do irmão Ethan, que atua pelos lados do campo, o atacante do Real Madrid explicou a diferença de mentalidade entre os dois.

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— Ele precisa acompanhar o lateral até o fim da jogada e muitas vezes chega cansado para atacar. Para mim, é difícil imaginar estar cansado na hora de marcar um gol. Sempre pensei o contrário. Mas isso não significa que eu não deva ouvir as críticas, principalmente quando elas são construtivas — afirmou.

A cobrança por maior participação defensiva também ganha peso no atual momento da seleção francesa. Com jogadores acostumados a pressionar intensamente no PSG, como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Désiré Doué, Mbappé sabe que precisará contribuir mais sem a bola para ajudar os Bleus na busca pelo bicampeonato mundial.

Mbappé no último amistoso da França antes da Copa do Mundo (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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