Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)?
Emissora exibe dois jogos do torneio
Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Para este domingo (21), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. O primeiro acontece às 19h (de Brasília), entre Uruguai x Cabo Verde, em Miami, nos Estados Unidos, e depois, a emissora transmite as emoções de Nova Zelândia x Egito, às 22h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.
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O confronto entre Uruguai e Cabo Verde é válido pelo Grupo H da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, a chave se encontra embolada, com todas as seleções tendo um ponto conquistado até então. Espanha e Arábia Saudita completam o chaveamento.
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O mesmo cenário citado anteriormente se reflete no Grupo G, de Nova Zelândia e Egito, que também somaram apenas um ponto na primeira rodada, assim como, Irã e Bélgica.
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Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
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