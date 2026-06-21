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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)?

Emissora exibe dois jogos do torneio

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 05:10
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Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Equipe de transmissão da Globo para a Copa do Mundo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Para este domingo (21), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. O primeiro acontece às 19h (de Brasília), entre Uruguai x Cabo Verde, em Miami, nos Estados Unidos, e depois, a emissora transmite as emoções de Nova Zelândia x Egito, às 22h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

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    O confronto entre Uruguai e Cabo Verde é válido pelo Grupo H da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, a chave se encontra embolada, com todas as seleções tendo um ponto conquistado até então. Espanha e Arábia Saudita completam o chaveamento.

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    O mesmo cenário citado anteriormente se reflete no Grupo G, de Nova Zelândia e Egito, que também somaram apenas um ponto na primeira rodada, assim como, Irã e Bélgica.

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    Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

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