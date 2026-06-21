Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)? Emissora exibe dois jogos do torneio

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Para este domingo (21), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. O primeiro acontece às 19h (de Brasília), entre Uruguai x Cabo Verde, em Miami, nos Estados Unidos, e depois, a emissora transmite as emoções de Nova Zelândia x Egito, às 22h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro'

O confronto entre Uruguai e Cabo Verde é válido pelo Grupo H da Copa do Mundo. Antes da bola rolar, a chave se encontra embolada, com todas as seleções tendo um ponto conquistado até então. Espanha e Arábia Saudita completam o chaveamento.

➡️ Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável'

O mesmo cenário citado anteriormente se reflete no Grupo G, de Nova Zelândia e Egito, que também somaram apenas um ponto na primeira rodada, assim como, Irã e Bélgica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável