logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Narrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na Copa

Narrador comentou da situação com um certo humor nas redes sociais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/06/2026 18:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)
Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)

O narrador Everaldo Marques, da TV Globo, revelou neste sábado (20) que precisou ficar de pé durante toda a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, disputada na noite de sexta-feira (19) no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A narração foi parte da cobertura da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade
  • Raphinha lamentando chance no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)

    Lesão na coxa direita é pesadelo antigo de Raphinha, da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 20 minutos
  • Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Pai de Endrick celebra estreia do filho na Copa e agradece apoio da torcida brasileira

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Lance!

    Preocupações e elogios a Vini Jr: colunistas do Lance! analisam Brasil contra o Haiti

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • O primeiro gol saiu aos 24 minutos de jogo, após jogada de Vinicius Júnior pela esquerda, que finalizou, e, no rebote do goleiro Johny Placide, a bola sobrou para Matheus Cunha, que marcou para o Brasil. 12 minutos depois, aos 36, a dupla brasileira funcionou novamente. O camisa 7 acionou o jogador do Manchester United, que, de perna esquerda, acertou o ângulo direito do arqueiro do Haiti.

    Na reta final da primeira etapa, foi a vez do astro do Real Madrid deixar a sua marca. Vini recebeu passe por elevação de Lucas Paquetá e bateu rasteiro para fazer 3 a 0 para a equipe de Carlo Ancelotti.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das 4 linhas

    Everaldo Marques revelou bastidores de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução Globo)
    Everaldo Marques revelou bastidores de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução Globo)

    'Perrengue' passado por narrador da Globo em Brasil x Haiti

    A razão foi um problema estrutural na tribuna de imprensa do estádio: sentado, Everaldo não conseguia enxergar o campo integralmente. O narrador relatou ainda que o monitor disponível na posição de transmissão apresentava atraso na exibição das imagens, o que o incomodava por comprometer sua capacidade de narrar os lances em tempo real.

    Em postagem nas redes sociais, Everaldo descreveu as condições de trabalho com bom humor:

    - Narrando em pé, porque sentado não dá pra ver o campo todo. E o monitor tem um atraso na imagem. Mínimo, mas suficiente para me incomodar, pois tento estar em cima do lance o máximo possível. Como nossa posição de transmissão era na última fileira, eu ficar em pé não atrapalhou ninguém, pois não havia outras equipes posicionadas atrás - relatou o narrador.

    O comunicador acrescentou que a posição na última fileira da tribuna impediu que sua opção de permanecer em pé prejudicasse outros profissionais de imprensa ao redor.

    continua após a publicidade

    Ao encerrar a publicação, Everaldo classificou a situação como um contratempo menor diante do privilégio de cobrir o torneio. "Perrengue chique, como dizem por aí. Que a gente tenta tirar de letra, pois desfrutar de uma Copa do Mundo é sempre um privilégio. Vamos em frente. Partiu, Miami! Domingo à noite a gente se encontra com Uruguai x Cabo Verde, a partir de 18h35", finalizou.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoTécnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do VascoHá 8 minutos
    Paraguai Copa do Mundo
    Fora de CampoAtuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'Há 15 minutos
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    Seleção Brasileira'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x HaitiHá 20 minutos
    Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
    Fora de CampoGlobo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x HaitiHá 35 minutos
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Fora de CampoNotícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedoresHá 59 minutos
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Fora de CampoAtuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024
    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Veja conversa de Raphinha com comissão técnica em momento de lesão
    Preocupações e elogios a Vini Jr: colunistas do Lance! analisam Brasil contra o Haiti
    Jérémy Doku está em sua segunda Copa do Mundo (Foto: Stanislav Filippov/AFP)
    Apresentadora ataca Doku por querer ir a nascimento do filho: 'Pai é inútil'
    SBT Sports exibirá programa especial para Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)
    Copa do Mundo: SBT Sports mostra como passageiros assistiram a Brasil e Haiti durante voo
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta projeta confronto contra Cabo Verde e avisa: 'Nada de Vozinha'
    Djalminha - ESPN
    Djalminha critica atuação da Seleção Brasileira e alerta: 'Muito vulnerável'
    Casemiro é um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Torcedores criticam resposta de Casemiro após jogo do Brasil: 'Marra'
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)?
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Casimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Paraguai Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?