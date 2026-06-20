Narrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na Copa Narrador comentou da situação com um certo humor nas redes sociais

O narrador Everaldo Marques, da TV Globo, revelou neste sábado (20) que precisou ficar de pé durante toda a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, disputada na noite de sexta-feira (19) no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A narração foi parte da cobertura da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

O primeiro gol saiu aos 24 minutos de jogo, após jogada de Vinicius Júnior pela esquerda, que finalizou, e, no rebote do goleiro Johny Placide, a bola sobrou para Matheus Cunha, que marcou para o Brasil. 12 minutos depois, aos 36, a dupla brasileira funcionou novamente. O camisa 7 acionou o jogador do Manchester United, que, de perna esquerda, acertou o ângulo direito do arqueiro do Haiti.

Na reta final da primeira etapa, foi a vez do astro do Real Madrid deixar a sua marca. Vini recebeu passe por elevação de Lucas Paquetá e bateu rasteiro para fazer 3 a 0 para a equipe de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das 4 linhas

Everaldo Marques revelou bastidores de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução Globo)

'Perrengue' passado por narrador da Globo em Brasil x Haiti

A razão foi um problema estrutural na tribuna de imprensa do estádio: sentado, Everaldo não conseguia enxergar o campo integralmente. O narrador relatou ainda que o monitor disponível na posição de transmissão apresentava atraso na exibição das imagens, o que o incomodava por comprometer sua capacidade de narrar os lances em tempo real.

Em postagem nas redes sociais, Everaldo descreveu as condições de trabalho com bom humor:

- Narrando em pé, porque sentado não dá pra ver o campo todo. E o monitor tem um atraso na imagem. Mínimo, mas suficiente para me incomodar, pois tento estar em cima do lance o máximo possível. Como nossa posição de transmissão era na última fileira, eu ficar em pé não atrapalhou ninguém, pois não havia outras equipes posicionadas atrás - relatou o narrador.

O comunicador acrescentou que a posição na última fileira da tribuna impediu que sua opção de permanecer em pé prejudicasse outros profissionais de imprensa ao redor.

continua após a publicidade

Ao encerrar a publicação, Everaldo classificou a situação como um contratempo menor diante do privilégio de cobrir o torneio. "Perrengue chique, como dizem por aí. Que a gente tenta tirar de letra, pois desfrutar de uma Copa do Mundo é sempre um privilégio. Vamos em frente. Partiu, Miami! Domingo à noite a gente se encontra com Uruguai x Cabo Verde, a partir de 18h35", finalizou.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável