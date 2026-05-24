Presença de Róger Guedes em Corinthians x Atlético-MG repercute: 'Está querendo'

O confronto entre Corinthians e Atlético-MG, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Brasileirão, ganhou um personagem antigo fora das quatro linhas. Com passagem pelos dois clubes, Róger Guedes marcou presença na Neo Química Arena e rapidamente virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

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Atualmente no Al-Rayyan, do Catar, o atacante aproveitou o período de férias e apareceu nos camarotes da Arena para acompanhar a partida. Bastou a imagem circular nas redes para os comentários começarem a se multiplicar, principalmente entre os torcedores do Corinthians. Saudosos, muitos passaram a especular um possível retorno do antigo dono da camisa 10 ao Parque São Jorge. Veja a repercussão:

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Pelo o Corinthians, o atacante atuou pelo clube entre 2021 e 2023, período em que marcou 43 gols e distribuiu 10 assistências em 126 partidas. Além do protagonismo ofensivo, ele fez parte do elenco vice-campeão da Copa do Brasil de 2022.

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Antes da passagem pelo Timão, o jogador também vestiu a camisa do Atlético-MG em 2018. Na época, emprestado pelo Palmeiras, participou de 28 jogos, marcou 13 gols e deu três assistências pelo clube mineiro.

Roger Guedes marcou presença na Arena para acompanhar Corinthians e Atlético-MG (Foto: Reprodução/Instagram)

Hoje com 29 anos, Róger Guedes vive grande fase no futebol do Catar, na temporada 2025/26, o atacante soma 31 gols em 32 partidas pelo Al-Rayyan.

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✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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