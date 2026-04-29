Por onde anda Pena, ex-atacante de Palmeiras e Porto?

Renivaldo Pereira de Jesus, o Pena, é um daqueles centroavantes que definem o futebol de área do início dos anos 2000. Com um faro de gol apurado e uma presença física que impunha respeito aos zagueiros adversários, o baiano de Vitória da Conquista construiu uma trajetória de sucesso que atravessou o Atlântico. Sua ascensão foi meteórica, saindo de clubes menores para se tornar o "homem-gol" de um dos períodos mais competitivos da história do Palmeiras e, posteriormente, uma máquina de balançar redes no prestigiado futebol europeu. O Lance! te conta por onde anda Pena.

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Sua chegada ao Palmeiras, em 1999, vindo do Rio Branco de Americana, foi recebida com certa desconfiança por parte da torcida, mas Pena rapidamente silenciou os críticos com gols decisivos. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari e, posteriormente, Flávio Murtosa, ele foi peça fundamental nas conquistas da Copa dos Campeões e do Torneio Rio-São Paulo em 2000. Sua capacidade de finalização e o posicionamento inteligente dentro da área o tornaram o substituto ideal em um elenco que precisava de gols para manter o protagonismo nacional e continental.

O sucesso no Palestra Itália despertou o interesse imediato do Porto, de Portugal, onde Pena viveu o auge técnico de sua carreira. Com a missão ingrata de substituir o lendário Mário Jardel, ele não sentiu o peso da camisa e se tornou o artilheiro do Campeonato Português na temporada 2000-2001, balançando as redes 22 vezes e conquistando a Taça de Portugal. Sua passagem pelos "Dragões" o consolidou como um dos grandes atacantes brasileiros na Europa naquele período, sendo reverenciado pela torcida portista por sua eficácia.

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Após brilhar em Portugal, o atacante desbravou outros centros, passando pelo Strasbourg, na França, e retornando a terras lusitanas para defender equipes como Braga e Marítimo. No retorno ao Brasil, vestiu a camisa do Botafogo e teve uma passagem pelo Paulista de Jundiaí, clube pelo qual disputou a Copa Libertadores. Mesmo com o passar dos anos, Pena manteve sua essência de finalizador por onde passou, provando que o talento para o arremate era uma característica nata que independia do nível de competitividade da liga.

A reta final de sua carreira foi marcada por um retorno às origens, atuando em clubes do Nordeste e, especialmente, de sua terra natal, a Bahia. Pena estendeu sua longevidade nos gramados até 2011, quando decidiu que era o momento de encerrar o ciclo como atleta profissional aos 37 anos, defendendo o Madre de Deus. A transição para a aposentadoria foi feita com tranquilidade, mas o afastamento das quatro linhas durou pouco, já que o desejo de ensinar e liderar o levou a buscar novos desafios na beira do campo como comandante técnico.

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Por onde anda Pena?

Atualmente com 52 anos, Pena reside no interior da Bahia, onde mantém uma vida ativa ligada ao esporte que o consagrou. O ex-atacante seguiu o caminho de muitos de seus contemporâneos e hoje atua como treinador de futebol. Ele busca transmitir sua vasta experiência internacional e o conhecimento tático adquirido sob o comando de grandes técnicos para jovens atletas e equipes em reestruturação no cenário regional baiano.

Além da prancheta, Pena é uma figura presente em eventos comemorativos e jogos de veteranos, sendo sempre convidado para entrevistas onde relembra com carinho seus tempos de "matador" no Canindé e nas noites europeias. Ele também se dedica à gestão de projetos esportivos e à participação em programas de rádio e canais digitais, onde analisa o momento atual do futebol, mantendo viva a conexão com os torcedores do Palmeiras e do Porto, clubes onde atingiu o status de ídolo.

Clubes da carreira

Pena construiu uma carreira sólida, com passagens marcantes pelo Brasil e pela Europa. Confira a lista de clubes defendidos pelo centroavante: