Ancelotti se emociona com homenagem da família antes de jogo da Seleção

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti aplicou uma goleada contra o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo terminou em 6 a 2 para a Amarelinha. Antes mesmo do confronto começar, o professor recebeu um recado de seus netos durante o programa "Domingão com Huck", no qual ficou muito emocionado.

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Emoção de Ancelotti antes de jogo da Seleção

No Caldeirão com Hulk, os netos do Ancelotti mandaram uma mensagem pro treinador da Seleção Brasileira, que se emocionou! 🥹🇧🇷 pic.twitter.com/opQGd2Bues — DataFut (@DataFutebol) May 31, 2026

Durante o programa exibido no canal aberto da Tv Globo, o comandante da Seleção Brasileira recebeu vídeos de seus cinco netos. Todos pedindo pela conquista da Copa do Mundo e enviando energias positivas a Ancelotti, que acabou ficando completamente emocionado.

Em forma de agradecimento, o técnico italiano concluiu com apenas uma palavra: "família". Posteriormente, Ancelotti afirmou que é muito importante a presença da família dos jogadores da Seleção neste momento pré e durante a Copa, onde os atletas ficam completamente vulneráveis.

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Como foi o jogo?

Vini Jr marcou o primeiro gol brasileiro aos dois minutos. O Panamá empatou aos 13 minutos. Murillo cobrou falta, a bola desviou em Matheus Cunha e entrou no gol defendido por Alisson. Os panamenhos controlaram mais a posse de bola após o empate. A Seleção Brasileira apresentou pouca agressividade na marcação. A equipe não pressionou o adversário no campo de ataque.

Aos 38 minutos, Vini Jr cruzou para Casemiro. O volante se antecipou à defesa e marcou. O Brasil voltou à frente no placar. A Seleção comandada pelo professor italiano atuou em ritmo de amistoso nos primeiros 45 minutos. O time ofereceu espaços ao Panamá. Os panamenhos assustaram em duas oportunidades na primeira etapa. Vini Jr foi o destaque brasileiro no primeiro tempo.

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➡️Brasil goleia o Panamá no Maracanã em despedida rumo à Copa; dê suas notas

Carlo Ancelotti fez a troca de dez jogadores na Seleção para a segunda etapa. O Brasil voltou com mais intensidade. A equipe pressionou a defesa panamenha. Aos sete minutos, Rayan aproveitou erro do goleiro adversário. O atacante dominou a bola e acertou chute colocado da lateral da área. Paquetá ampliou o placar em seguida.

Thiago marcou de pênalti. O jogador sofreu a falta após driblar o zagueiro panamenho. Danilo Santos fechou a goleada brasileira. Harvey marcou o segundo gol do Panamá. Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. A Seleção de Ancelotti apresentou amplo domínio da partida no segundo tempo. A postura ofensiva adotada pela Seleção deu resultado imediato.