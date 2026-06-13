Copa do Mundo: jornalistas dizem até que fase o Brasil chega na competição Brasil estreia no Mundial neste sábado (14)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14). O primeiro desafio será contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Para a estreia, o Lance! ouviu jornalistas para saber sobre as expectativas realistas do Brasil no torneio.

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Ao todo, a reportagem falou com cinco comentaristas. Foram eles: Paulo Calçade, Victor Canedo, João Brandão, Gustavo Fogaça, o Guffo, e Eduardo Tironi.

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As análises trouxeram resultados diversos. Alguns comunicadores demonstraram um certo pessimismo com a participação da Seleção Brasileira no Mundial. Por outro lado, teve quem afirmou ver a possibilidade de uma boa campanha. Veja abaixo os palpites:

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Paulo Calçade: "Trabalhamos mal o ciclo desta Copa. Faltou tempo para Carlo Ancelotti. Não acredito no hexa".

Victor Canedo: "Brasil começa na segunda prateleira, mas tem potencial de crescer como time e pode ter um chaveamento sem as minhas 3 favoritas (e Argentina) até a semifinal. Tem chance".

João Brandão: "Acho improvável conquistar o hexa. Se passar em primeiro, tem um jogo difícil, mas acessível contra o Japão devido às lesões antes da Copa de peças-chave dos adversários. Se passar em segundo e enfrentar uma Holanda, por exemplo, creio que tem grandes chances de cair precocemente".

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Gustavo Fogaça: "Se chegar nas quartas, já será adequado. Acima disso, será obra dos deuses do futebol".

Eduardo Tironi: "Semifinal".

Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

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A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

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